„Offene“ Türen und Probe-Unterricht

Bad Mergentheim.Das Deutschorden-Gymnasium veranstaltet für alle Kinder der vierten Klasse, die sich für den Übergang auf ein Gymnasium interessieren, einen virtuellen Infoabend. Da der „Tag der offenen Tür“ und der Schnupperunterricht aufgrund der aktuellen Situation nicht in gewohnter Form stattfinden können, wird auf digitale Formate ausgewichen. An drei Abenden jeweils ab 18.30 Uhr finden Videokonferenzen statt: am Donnerstag, 11. Februar; am Mittwoch, 24. Februar und am Dienstag, 2. März. Wenn man mit seinem Kind an einer Konferenz teilnehmen möchte, kann man sich bis 8. Februar per E-Mail (sekretariat@dog-mgh.de) im Sekretariat anmelden. Man sollte zwei Termine vorgeben, damit die Gruppen und die Datenmengen einer Konferenz nicht zu groß werden. In der Antwort wird ein Zugangslink geschickt. In diesen Konferenzen möchte man nicht nur die Schule vorstellen, sondern auch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Weitere Infos: www.dog-mgh.de.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.01.2021