Oechslegrade schon im Prädikat-Bereich

Die Württemberger Wengerter erwarten im bevorstehenden Herbst eine Weinernte, die vor allem durch eine sehr gute Qualität besticht.

Markelsheim/Weinstadt. Zum Lesebeginn 2019 traf sich Verbandspräsident Hermann Hohl mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk, in Begleitung der Württemberger Weinkönigin Julia Böcklen, in den Rebenanlagen des Weingutes Klopfer in Weinstadt. Die dabei gemessenen Oechslegrade bei den frühen Sorten lagen bereits im Prädikatsweinbereich, was eine hervorragende Qualität des Jahrgangs 2019 erwarten lässt.

Immerhin brachte es der vom Minister zusammen mit der Weinkönigin gemessene Spätburgunder auf sehr gute 83 Grad Oechsle. Auch die Erträge liegen nach der ersten Beurteilung im langjährigen Durchschnitt, können aber regional unterschiedlich ausfallen. Ähnlich bewertet man auch die Situation im Taubertal.

Michael Schmidt sieht für die Mitglieder der Markelsheimer Genossenschaft zum Lesebeginn sehr zuversichtlich in die Zukunft. Er erwartet eine gute und marktgerechte Traubenernte. Neben den Mostgewichten stimme auch die Säure und auch mit dem Ertrag könne man zufrieden sein, wenn gleich der etwas niedriger als im Vorjahr ausfallen dürfte als 2018. Zurückblickend auf das Jahr müsse man mit dem Ergebnis 2019 aber zufrieden sein, denn in den kalten Nächten im Mai sei man glücklicherweise mit einem „blauen Auge“ davongekommen.

Schäden durch Sonnenbrand

Das Jahr 2019 hatte für die Weinbauern im Verbandsgebiet Württemberg alles zu bieten, was sich auf die Vegetation auswirkte. Es begann mancherorts mit Frostschäden, regional gab es Hagelschlag. Der Sommer brachte noch nie dagewesene Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius, was zu erheblichen Sonnenbrandschäden bei den Trauben führte. Insbesondere bei der Sorte Trollinger gibt es dadurch erhebliche Ertragsausfälle durch Sonnenbrand.

Im Moment befinden sich die Weinberge in einem auffällig guten und gepflegten Zustand. Angesichts der sehr hohen und im Vergleich zur Vorwoche steil angestiegenen Oechslewerte, lautet jetzt die Empfehlung zügig zu lesen. Derzeit wird dies auch landauf landab praktiziert. Insgesamt, so erwartet der Weinbauverband, dürfte die Lese je nach Witterungsverlauf, bis Mitte Oktober weitestgehend abgeschlossen sein.

Die Mengenschätzung gestaltet sich in diesem Jahr etwas schwierig. Vor allem aufgrund der Frost- und Hagelereignisse, sowie die Sonnenbrandschäden gibt es unterschiedliche Erwartungen. Insgesamt geht Hohl von einem Durchschnittsertrag von 95 Hektoliter je Hektar aus. Auch wenn die Vegetation in diesem Sommer nahezu optimal war, wird der 2019er den letztjährigen Gesamtertrag für das Verbandsgebiet Württemberg von 115 Millionen Liter Wein nicht erreichen. „Dafür dürfen sich die Verbraucher angesichts hoher Oechslewerte auf besten Weinqualitäten freuen“, wie der Verbandspräsident anfügt.

Auch Minister Peter Hauk beleuchtete im Verlauf der Weinbergbegehung das Vegetationsjahr 2019. Glücklicherweise gab es im Juli kühlere Phasen und vereinzelt Niederschlag, der die Trockenheit abmilderte. Für den Minister war es wieder „ein Jahr der Wetterextreme, das uns verdeutlicht, welche Risiken die Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels zu tragen hat, denn aufgrund des Klimawandels steigen die Ertrags- und Einkommensrisiken in der Landwirtschaft und durch die daraus resultierenden Produktions- und Einkommensausfälle wie in den Jahren 2017 oder 2018 können für unsere Betriebe existenzbedrohende Ausmaße entstehen und den Strukturwandel in unerwünschtem Maß beschleunigen“.

Risikomanagement

In Zukunft sei ein einzelbetriebliches Risikomanagement erforderlich, das ein Bündel an produktionstechnischen, investiven und betriebsorganisatorischen Maßnahmen umfasse. Er beabsichtige, in Baden-Württemberg ab 2020 ein Pilotprojekt zu starten und wolle Mehrgefahrenversicherungen gegen Frost, Sturm und Starkregen im Wein- und Obstbau, vorbehaltlich anstehender Haushaltsbeschlüsse, bezuschussen.

Ein anderes zentrales gesellschafts- und agrarpolitisches Thema sei die Erhaltung der Biodiversität als Lebensgrundlage. Gerade für den Weinbau als Dauerkultur sei die Vermeidung von Erosion und die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und der Humusbildung von zentraler Bedeutung. „Maßnahmen wie die Begrünung der Weinbergböden, insbesondere von Böschungen, mit ein- und mehrjährigen Blühmischungen leisten vorbildliche Beiträge zur Biodiversität“, so der Minister. Gerade die Steillagen im Land seien Aushängeschilder für die Artenvielfalt. Vor allem an den warmen Mauern und Böschungen würden sich mediterrane Flora und Fauna mit Arten finden, die sonst im Land selten vorkommen. Deshalb unterstütze das Land auch die Erhaltung der Weinbausteillagen mit jährlichen Bewirtschaftungshilfen.

Trend zur Akademisierung

Ein weiteres Thema ist der Bildungssektor im Weinbau. „Hier hat sich die Situation in Deutschland in der vergangenen Dekade stark verändert“, betonte Minister Hauk. Es sei ein nachhaltiger Trend in Richtung Akademisierung festzustellen. Weinsberg sei und bleibe der zentrale Bildungsstandort für Weinbau und Oenologie in Baden-Württemberg. Er freue sich deshalb ganz besonders über das erzielte Einvernehmen mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heilbronn und die erfolgreiche Akkreditierung des dualen Bachelor-Studienganges „Wein-Technologie-Management’.

Bereits am 1. Oktober wird das Duale Studium für 21 Studierende mit der Praxisphase bei den Dualen Partnerbetrieben starten“, betonte der Minister. Die Studierenden seien somit während einer sehr wichtigen Arbeitsphase von Oktober bis Dezember in den Betrieben. Das sei die besondere Struktur des praxisintegrierten Studiums an der DHBW. Am 7. Januar 2020 werde dann die erste Studienphase in Heilbronn und Weinsberg beginnen.

Parallel neben der Ausarbeitung des Curriculums für den Bachelor-Studiengang wird auch die Technikerfortbildung zeitgemäß weiterentwickelt. Damit wird das Weinsberger Profil einer praxisintegrierten Bildung weiter gestärkt. Die Bedürfnisse aus der Praxis werden aufgenommen. Am 1. September 2019 haben 26 Studierende mit der Fortbildung zum Weinsberger Techniker begonnen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.09.2019