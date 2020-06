Nummernschilder abmontiert und geflüchtet

Edelfingen.Nachdem ein Mann am Dienstagnachmittag einen Unfall verursachte hatte, ließ er sein Auto stehen und flüchtete.

Ein 48-Jähriger stand gegen 13.40 Uhr mit seinem Ford in der Schlange zum Recyclinghof auf der Wilhelm-Frank-Straße. Offenbar sah ein BMW-Fahrer den stehenden Ford zu spät; versuchte noch links vorbeizufahren. Da aber in diesem Moment Verkehr entgegen kam, lenkte der Mann wieder nach rechts, sodass sein Auto mit dem des 48-Jährigen kollidierte. Der BMW kam einige Meter nach der Unfallstelle zum Stehen. Daraufhin stieg der Fahrer aus, entfernte die Nummernschilder seines Autos und flüchtete zu Fuß. Am Ford entstand Sachschaden von 10 000 Euro. Die Polizei sucht nun den aktuellen Halter der BMW-Limousine. Der Fahrer wird als 30 bis 40 Jahre alt, mit dunklen Haaren und Vollbart beschrieben. Er trug am Unfalltag eine blaugraue Latzhose. Zeugen sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.06.2020