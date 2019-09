Nummern werden vergeben

Bad Mergentheim.Ihre Herbst-/Winter-Kinderkleiderbörse veranstalten die Eltern-Kind-Gruppen der evangelischen Kirchengemeinden Bad Mergentheim und Neunkirchen am 19. Oktober. Die Kleiderbörse findet im evangelischen Gemeindezentrum Bad Mergentheim statt. Gebrauchte Kindersachen können von 9 bis 12 Uhr den Besitzer wechseln.

Verkauft wird aktuelle, gut erhaltene und saubere Herbst-/Winter- und Alljahresbekleidung. Außerdem werden Umstandsmoden, Spielsachen (keine Plüschtiere), Autositze, Kinderwagen, Babyausstattungen, Kindermöbel und Kinderfahrzeuge aller Art angenommen. In einem separaten Bereich wird Designer Kids Fashion verkauft.

Allgemeine Kennnummern-Vergabe und -Bestätigung erfolgt am 28. September von 9 bis 11 Uhr unter Telefon 07931/9611367. Aus Kapazitätsgründen ist die Anzahl der Kennnummern begrenzt. Pro Kennnummer können nur noch 50 Kleidungsstücke und Schuhe angenommen werden, zusätzlich Designer Kindermode und Accessoires von namhaften Designern. Jede Kennnummer darf nur noch maximal drei Kartons in Größe von Umzugskartons abgeben.

Die Annahme ist am 18. Oktober von 15 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum. Für die Rücksortierung ist eine Abgabe in Wäschekörben oder festen Kartons mit der jeweiligen Kenn-Nummer erforderlich. Jeder Artikel muss mit einem Etikett versehen werden, auf dem gut lesbar die Kenn-Nummer in roter Farbe, die Artikelbezeichnung, die Größe und der Preis in blau oder schwarz stehen. Kleidung für den Bereich „Designer Kids Fashion“ muss in einem separaten Karton abgegeben werden. Die Rückgabe der nicht verkauften Waren sowie die Auszahlung erfolgt am 19. Oktober von 16 bis 17 Uhr. Zehn Prozent des Verkaufserlöses werden einbehalten. Mit der Hälfte des Betrages wird die Arbeit in den Eltern-Kind-Gruppen gefördert. Die andere Hälfte wird für eine karitative Aufgabe gespendet.

