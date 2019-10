Bad Mergentheim.An der Bad Mergentheimer Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Hier ein kurzer Überblick.

Nützlich bei jeder Gelegenheit ist zum Beispiel das „Schlagfertigkeitstraining“, das am Mittwoch, 13. November, als Einzeltermin angeboten wird. Weiter bringt einen auch der drei Termine umfassende Kurs „Resilienz – stark sein, auch in schwierigen Zeiten“ ab Samstag, 9. November. Zusätzliche Gelassenheit und innere Ruhe lässt sich beim „Entspannungstraining nach Jacobson“ tanken, das im Rahmen von acht Abendterminen gelehrt wird und am Mittwoch, 6. November, startet.

Im Kulturbereich findet an drei Tagen ganztags ein Improvisationstheater statt, für alle, die unter dem Motto „Spielend Wünsche erfüllen“, ihre Lust am Ausprobieren zeigen möchten. Der genaue Starttermin steht noch nicht fest, liegt aber in jedem Fall auf einem Freitag im November.

Das „Offene Atelier“ als Forum für Kunstschaffende aus der Region, startet mit insgesamt 19 Terminen in ein neues Semester. Auftakt ist am Mittwoch, 6. November. Und auch die Wein-Kultur kommt nicht zu kurz: Ein „Rotwein-Seminar“ findet als einzelner Abendtermin am Mittwoch, 13. November, statt.

Im Bereich der EDV veranstaltet die Volkshochschule zunächst einen Orientierungskurs für den Umgang mit MS Windows und seinen Anwendungen an, der am Mittwoch, 13. November, startet und vier Abendtermine umfasst. Gezielt an Senioren richtet sich das Angebot „Vorteile mit dem Notebook“, das fünfmal freitags nachmittags angeboten wird und zu dem sich die Teilnehmer am Freitag, 15. November, erstmals treffen.

Bei den Sprachen stehen Deutsche Grammatik A2, zehn Abendtermine ab Donnerstag, 7. November; Deutsche Grammatik B1, zehn Abendtermine ab Mittwoch, 6. November; Farsi/ Persisch für Anfänger, zehn Abendtermine ab Freitag, 8. November; Kisuaheli für Anfänger, zehn Abendtermine ab Dienstag, 5. November.

Auch Musik ist geboten. So findet am Samstag, 9. November, als Tages-Seminar der „Gitarren-Workshop für Fortgeschrittene“, statt. Und Kinder zwischen drei und fünf Jahren, können beim Musical-Dance „Eiskönigin“, ihrer Bewegungsfreude freien Lauf lassen. Das Dance-Musical umfasst drei Termine, immer samstags morgens und beginnt am Samstag, 9. November. Das Programm wird auch für die Altersgruppe sechs- bis achtjähriger Kinder angeboten und findet im selben Zeitraum, jeweils im Anschluss an die jüngere Gruppe statt, vormittags.

Zwei interessante Einzeltermine runden das Spektrum der November-Angebote ab. Am Mittwoch, 13. November, findet eine mehrstündige Betriebsbesichtigung bei Würth Industrie Service auf dem Bad Mergentheimer Drillberg statt. Und am Donnerstag, 14. November, gibt es einen Vortrag zu hören mit dem Titel „Rente erst mit 67 – und dann noch Steuern zahlen?“, der unter anderem über Hinzuverdienstregelungen und Abgaben für Rentner informiert.

Informationen und Anmeldung für alle Kurse bei der Volkshochschule unter Telefon 07931 / 57-4300, per E-Mail unter vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de. vhs

