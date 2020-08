Noch kein Termin

Bad Mergentheim.Wie geht es auf dem ehemaligen Limot-Areal am Eisenberg weiter? Wann gibt es die Anwohner-Infoveranstaltung des Investors, der dort einen umfangreichen Wohnbau plant, begleitet von der Stadtverwaltung? Diese Fragen stellte die Redaktion der Verwaltung und bekam vom städtischen Pressesprecher Carsten Müller die folgende Auskunft: „Bei diesem Projekt eines privaten Investors auf einem privaten Grundstück muss nun zunächst der Bauherr mit einer aktualisierten Planung auf das Baurechtsamt zukommen. Dann begleiten wir als Verwaltung sehr gerne eine Informationsveranstaltung des Investors mit den Anwohnern, wie Oberbürgermeister Glatthaar bereits in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche zugesagt hat. Allerdings kann von uns keinerlei Aussage getroffen werden, ob es in Wochen oder Monaten so weit sein wird. Denn für die Erarbeitung einer neuen Planung gibt es keine Zeitvorgabe.“ sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020