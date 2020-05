Nicht überall verpflichtend

Bad Mergentheim.Im Artikel „Sprösslinge vermissten Spielkameraden“, erschienen am Mittwoch, 27. Mai, berichtete unsere Zeitung über Kindergärten, den Betrieb in Corona-Zeiten und die Auflagen.

Der Betreiber des evangelischen Kindergartens in der Bad Mergentheimer Propsteistraße hat sich dafür entschieden, dass die Erzieherinnen „drinnen wie draußen“ eine Mund-Nasen-Maske tragen. Dies wird aber nicht in allen Kindergärten in der Region so gehandhabt, muss an dieser Stelle klargestellt werden.

KVJS nimmt Stellung

Jürgen Romero Brey, der stellvertretende Pressesprecher des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg weist auf Nachfrage der Redaktion darauf hin, dass „Erzieherinnen und Erzieher in Kindertageseinrichtungen nicht zum Tragen von Schutzmasken (Mund-Nasen-Bedeckungen) verpflichtet sind“. Weiter teilt er mit: „Sie können diese aber tragen, um unter Gesichtspunkten des Infektionsschutzes einen Beitrag zur Verringerung des Risikos zu leisten, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken – insbesondere in Situationen, in denen das Abstandsgebot nicht oder nur schwer eingehalten werden kann.

Bei der Abwägung, wann Masken getragen werden sollten, ist es empfehlenswert, neben den Aspekten des Gesundheitsschutzes auch die frühkindliche Förderung und die Bedeutung der non-verbalen Kommunikation mit einzubeziehen.“ red

