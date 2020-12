Bad Mergentheim.Nicht ganz alltäglich war ein Unfall, zu dem Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim am Freitagvormittag alarmiert wurden. Ein Mann war gegen 9 Uhr mit seinem Kleintransporter in das Parkhaus „Altstadt Schloss“ gefahren, obwohl das Fahrzeug zu hoch für das Gebäude war. Obwohl durch die Fahrt innerhalb der Parkgarage die Einfahrtsschranke sowie mehrere Warnleuchten beschädigt wurden, setzte der Mann die Fahrt durch zwei Etagen fort und stellte den Wagen quer über mehrere Parkplätze ab. Anschließend verließ er den Transporter und das Parkhaus. Die Polizei konnte den Mann ermitteln. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Um das Fahrzeug wieder nach draußen zu fahren, mussten Mitarbeiter eines Autohauses ran. Sie ließen die Luft aus den Reifen und fuhren das nunmehr einige Zentimeter kleinere Fahrzeug aus der Garage, so dass es zu keinen weiteren Schäden kam. Zuvor hatte der Unfallverursacher Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro an dem Gebäude sowie dem Fahrzeug verursacht. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.12.2020