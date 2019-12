„New Jazzattack Big Band“ tritt auf

Markelsheim.„Jazzen bis das Christkind kommt“ – unter diesem Motto veranstaltet die „New Jazzattack Big Band“ ihr traditionelles Weihnachtskonzert an diesem Freitag, 20. Dezember, ab 19.30 Uhr im Zehntkeller in Markelsheim. Das Publikum erwartet die familiäre und gemütliche Stimmung des Zehntkellers. Neben exzellentem Big Band-Sound mit diversen Weihnachtsmedleys liegt das Augenmerk auf Gesangsstücken mit Lisa Mailänder und Fabia Jahrmann. Zu hören gibt es tolle Musikstücke aus der Feder von Michael Buble, Mark Tylor oder etwa Slide Hampton. Verstärkung im Satz und in Sachen Improvisation gibt es durch gute Freunde aus der Würzburger Jazz-Szene. Der Eintritt ist frei. Bild: Jazzattack

