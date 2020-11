Neugebildete Gruppe nimmt Arbeit auf

Im DRK-Ortsverein gibt es eine weitere Gruppe. Ihr Arbeitsfeld ist der große Bereich der Betreuung von Unverletzten, Angehörigen von Verletzten sowie Helfern bei und nach Schadensereignissen.

Bad Mergentheim. Es ist etwas ganz Neues, was sich beim DRK-Ortsverein Bad Mergentheim gebildet hat: Seit Jahresanfang laufen die Vorbereitungen. Es gab viele Gespräche, mittlerweile „steht“ die Betreuungsgruppe. Auch, was die nötige Ausbildung angeht, hat man schon die ersten Schritte hinter sich. „Wir sind jetzt so weit, dass wir starten können“, sagt der Leiter der neu geschaffenen Betreuungsgruppe, Gerd Drescher, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Man kennt sie, die Profis und Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes. Bei Unfällen und Veranstaltungen sind sie unübersehbar aktiv. Neben dem (professionellen) Rettungsdienst und den ehrenamtlich tätigen Sanitätern hat sich nun eine neue Gruppe gebildet, die Betreuungsgruppe. Ihr Arbeitsfeld ist gleichermaßen wichtig wie neu: Die Betreuungsgruppe ist nicht für das Retten und Versorgen von Verletzten zuständig. „Wir machen das ganze ‚Drumherum’, kümmern uns um unverletzte Betroffene und deren Angehörige, aber auch um die Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst und weiteren ehrenamtlich Mitwirkenden“, sagt Drescher und nennt auch die Partner: „Das sind der Rettungsdienst, die Bereitschaften, die Feuerwehren, die Notfallseelsorger sowie alle Helfer, die keiner Organisation angehören und einfach mit anpacken.“

Mögliches Einsatzszenario

Ein mögliches Einsatzszenario der Betreuungsgruppe schildert Drescher mit einem Standardbeispiel: „Nehmen wir den Großbrand eines Mietshauses mit vielen Bewohnern“, sagt der Gruppenleiter. „Feuerwehr und Rettungsdienst sind beim Löschen beziehungsweise bei der Bergung und Versorgung der Verletzten tätig. Wenn es sehr viele Verletzte gibt, kommen die Sanitäter der DRK-Bereitschaft zum Zuge. Wir machen etwas ganz anderes.“ Sind beispielsweise 34 Bewohner im Haus gemeldet, nun aber nur 31 anzutreffen, „dann hilft die Betreuungsgruppe mit, den Verbleib der drei fehlenden Hausbewohner festzustellen“. Und ganz generell gilt es, die Bewohner zu evakuieren, denn „sie brauchen schnell wieder ein Dach über dem Kopf“ – etwa eine Notunterkunft in einer Turnhalle. „Die muss dann hergerichtet werden, es müssen Feldbetten aufgestellt werden und natürlich gilt es auch, die Menschen dorthin zu bringen, sie zu verköstigen, Ansprechpartner zu sein und auch mitzuhelfen, dass sie bei Verwandten oder Freunden unterkommen.“

Da die Evakuierten ja „nur noch das haben, was sie gerade auf dem Leib tragen, helfen wir auch bei der Erstausstattung – Kleidung, Hygieneartikel und alles, was fehlt“, verdeutlicht der DRK-Gruppenleiter. Das geschieht im Zusammenwirken mit dem DRK-Sozialdienst (Kleiderkammer) und den zuständigen Behörden.

Viele Fragen

Zur „sozialen Betreuung“ gehört auch, „dass wir uns der Angehörigen annehmen, die ja bei solchen Ereignissen viele Fragen haben. Auch da sind wir Ansprechpartner.“ Und natürlich hat die Betreuungsgruppe auch die Rettungskräfte im Blick – „bei langen Einsätzen organisieren wir deren Verpflegung und stellen sie vor Ort bereit“. Beim Thema „Ansprechpartner“ zieht Drescher eine klare Grenze: „Wir sind keine Notfallseelsorger – das überlassen wir den Profis“, also Geistlichen.

Generell umschreibt der Gruppenleiter das Handlungsfeld der Betreuungsgruppe bei (Groß-)Schadensereignissen mit „Strukturen schaffen und aufbauen, um schnell handeln zu können“. Nun liegt Bad Mergentheim und der Landkreis im ländlichen Raum, „doch das bewahrt uns alle nicht davor, dass auch hier Katastrophen geschehen können“, sagt Drescher mit Blick auf Bahnunfälle, Flugzeugabstürze, Großfeuer oder Überschwemmungen. Dann seien viele Helfer über einen oder mehrere Tage im Einsatz. „Die wollen wir unterstützen, ebenso wie die Evakuierten und ihre Angehörigen.“

Rüstzeug vorhanden

Das nötige technische Rüstzeug ist vorhanden – „wir haben Fahrzeuge, Zelte, einen großen Küchenwagen, Werkzeuge und Funkgeräte“. Umfangreich ist aber auch das erforderliche Wissen. „Die Betreuer-Ausbildung ist in drei Blöcke gegliedert, den ersten Teil haben wir schon hinter uns. Voraussichtlich im Frühjahr geht’s weiter“, sagt Drescher.

Weiter gehen muss es auch mit der Gruppenstärke. „Aktuell sind wir 22 Männer und Frauen von 18 bis 68“, alle Mitglieder im DRK-Ortsverein Bad Mergentheim. Doch „genug ist nicht genug“, weiß der erfahrene Rot-Kreuz-Aktivist. „Es wäre gut, wenn weitere Mitmacher zu uns stoßen.“ Was dazu nötig ist? „Der Wille, Sinnvolles zu tun und Menschen in schwierigen Lebenslagen zu helfen“, erklärt der Gruppenleiter. Mitbringen sollten die Interessenten „eine gewisse seelische Belastbarkeit, denn wir haben es beim Einsatz ja mit viel menschlichem Leid zu tun.“ Wichtig sind zudem „Teamgeist, Führerschein und die Bereitschaft, sich weiterzubilden. Da bietet das DRK ja ein sehr weites Feld“, betont Drescher.

