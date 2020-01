Neues Gremium im Amt

Herbsthausen.Mit einem festlichen Gottesdienst in der Johanneskirche wurden die neu gewählten Kirchengemeinderäte von Herbsthausen von Pfarrer Thomas Hämmerle in ihr Amt eingeführt. Nicht mehr zur Wahl stellte sich Jutta Löblein. Vorsitzende Ingeborg Göller Vorsitzende verabschiedete sie und dankte ihr für die engagierte Mitarbeit in den vergangenen sechs Jahren. Das neue Gremium (von links): Günter Gleiter, Dieter Scheppach, Jürgen Ehrenfeld, Ingeborg Göller, Thomas Hämmerle, Silvia Hachtel, Ulrich Kurz und die verabschiedete Jutta Löblein. Bild: Evangelische Kirche

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020