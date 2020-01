Neues Café für Herrenwiesen und Personalnot beim Metzger

Bad Mergentheim.Der Metzger am Ehrler-Platz hat seit Wochen zu, der Kollege am Münster verkürzte Öffnungszeiten, ein Bäcker am Gänsmarkt hat ganz geschlossen und in den Herrenwiesen tut sich auch etwas – viele Gründe für die Redaktion einmal nachzuhaken und mit zahlreichen Gerüchten in der Stadt aufzuräumen.

Also der Reihe nach: Die kleine Filiale der Bäckerei Weber in der Herrenwiesenstraße (gegenüber der Autowerkstatt ATU) schließt in einigen Monaten, weil das Königshöfer Unternehmen mit einer größeren Filiale samt Café (rund 100 Quadratmeter Fläche) nur einige hundert Meter weiter an den Start geht. Auf dem ehemaligen Gehringer-Areal wird ein freistehendes Gebäude auf dem bisherigen Auto-Parkplatz für bis zu 50 Gäste erstellt, verrät Tilmann Weber. Ein neuer Treffpunkt zum Genießen und Verweilen sei geplant, so Weber, der auch bestätigt, dass der Personalstamm ausgebaut werde und der Umzug in den Neubau (neben Sycoo E-Bikes) im vierten Quartal erfolgen soll.

Seit dem Jahreswechsel ist die Filiale von Landwehr‘s Backhaus (aus Harthausen) am Gänsmarkt geschlossen. Der neue Gebäude-Eigentümer hat Eigenbedarf angemeldet und wird seine Fahrschule von der Poststraße hierher verlagern. Nun ist Thomas Landwehr auf der Suche nach Ersatz: „Wir suchen in der Mergentheimer Innenstadt rund 100 Quadratmeter Fläche für ein neues Ladenlokal, so dass wir bald in die Innenstadt zurückkehren können“, so Landwehr, denn die Filiale lief gut. „Wir bedauern, dass wir raus mussten und auch zwei Mitarbeiterinnen deshalb kündigen mussten“, erklärt Landwehr, außerdem sei es sehr schade für die treue Kundschaft, die nun aktuell nur noch in Harthausen im Hauptgeschäft und in der Filiale in Neunkirchen sowie mit dem Verkaufsauto bedient werden könne.

Und wie steht’s um die Metzgerei Tischer (aus Lauda), deren Filiale am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz seit Anfang Dezember geschlossen ist? Krankheitsfälle und Personalnot werden im Schaufenster als Gründe dafür angegeben. Auch Geschäftsführer Rainer Tischer äußert sein großes Bedauern über die Situation, die sehr ärgerlich für viele treue Kunden sei. „Wir arbeiten an neuem Personal, wir sind da dran“, sagt Tischer im Gespräch mit der Redaktion. „Das Problem ist der reine Personalmangel“, ansonsten seien die Geschäfte gut gelaufen. „Wir sind momentan in Personalgesprächen und wollen, dass baldmöglichst die Türen wieder aufgehen“, das verbliebene bisherige Mergentheimer Personal sei notgedrungen auf die Standorte Lauda und Königshofen verteilt worden.

Personalsorgen hat auch Metzger Ulrich Gebert aus Wachbach. Er betreibt seit 2005 eine Filiale im Weberdorf und seit 2010 in der Innenstadt am Münster. In beiden Außenstellen sind aktuell verkürzte Öffnungszeiten gültig. Zu ist die Kernstadt-Filiale an drei Nachmittagen pro Woche, die Zweigstelle im Weberdorf an zwei Nachmittagen. Gründe auch hier: Personalmangel und lange, krankheitsbedingte Ausfälle.

„So schnell wie möglich soll Abhilfe geschaffen werden“, teilt Gebert am Telefon mit, um wieder zu den längeren Öffnungszeiten bei beiden Filialen zurückkehren zu können. Die erfolgten Verkürzungen seien auch notwendig geworden, um dem verbliebenen Personal nach der heißen Weihnachtsphase eine Verschnaufpause zu gönnen, so Gebert abschließend.

