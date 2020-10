Neuer „Trapperbus“ soll Touristen locken

Bad Mergentheim.Der Urlaubs- und Gesundheitsstadt Bad Mergentheim können Feriengäste jetzt ganz offiziell aufs Dach steigen. Möglich macht es das Bus-Appartement auf vier Rädern, das im Stadtteil Markelsheim in unmittelbarer Nähe zum „Jakobshof“ seinen Standort hat.

In den gemütlich eingerichteten „Trapperbus“ sind sowohl Wohn-, Schlaf- als auch Sanitärbereich für zwei Personen integriert. Die mit Holztisch, -stühlen und Sonnenschirm ausgestattete kleine Dachterrasse des Fahrzeugs bietet einen Weitblick auf die sonnenverwöhnten Weinberge des staatlich anerkannten Erholungsorts. Nachts können Schlafbus-Touristen bei einem Schluck des heimischen Rotweins „Tauberschwarz“ einen Blick in die Sterne werfen und dem Wolfsgeheul lauschen, das aus dem nahen Wildpark Bad Mergentheim hinaus ins liebliche Taubertal schallt. Nur eines dürfen Bad Mergentheimer Bus-Romantiker nicht – mit dem Bus davon fahren.

Gemeinsames Projekt

„Der Trapperbus ist ein gemeinsames Projekt von Jakobshof, Wildpark und der Stadt Bad Mergentheim und derzeit noch ein Insider-Tipp. Wir hoffen, dass wir bald ein größeres Publikum für das coole Wohnmobil begeistern können. Der aktuelle Standort im ‚Weinsüden Weinort’ Markelsheim ist der erste Testlauf. Geplant ist, alle zwei bis drei Monate den Standort zu wechseln“, sagt die Leiterin der Tourist-Information in Bad Mergentheim, Veronika Morgenroth. Zum Start in den Herbst steht der Trapperbus oberhalb der Weinberge im Roggenberg unmittelbar neben den Weinfässern, die ebenfalls zu kleinen Pensionszimmern umgebaut wurden. Wie in den Weinfässern erhalten auch die Kurzurlauber im „Trapperbus“ eine im Buchungspreis inbegriffene Verpflegung made in Bad Mergentheim.

Gäste erhalten auch zwei Eintrittskarten in den Wildpark Bad Mergentheim, der es jüngst in einer Online-Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) unter die Top 100 der beliebtesten Reiseziele in Deutschland geschafft hat. Mehr als 13 000 ausländische Website-Besucher aus über 50 Ländern hatten an der Befragung des DTZ teilgenommen. dk

