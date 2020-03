Neuer Pfarrer für Bad Mergentheim ab 2021

Bad Mergentheim.Thomas Frey wird neuer Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Bad Mergentheim L.A.M.M. Dort ist er künftig zuständig für die Kirchengemeinden St. Johannes Baptist in Bad Mergentheim, St. Gumbert in Apfelbach, Zur Heiligsten Dreifaltigkeit in Löffelstelzen und St. Kilian in Markelsheim.

Pfarrer Frey wird seine neue Stelle im Dekanat Mergentheim voraussichtlich im Frühjahr 2021 antreten, heißt es in einer Pressemitteilung der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Als ältestes von drei Kindern wurde Frey am 2. Februar 1962 im oberpfälzischen Amberg geboren. Nach dem Abitur in Heilbronn, wohin die Familie aus beruflichen Gründen umgezogen war, folgten ein Sanitätsdienst bei der Bundeswehr und ein Theologiestudium in Tübingen und München. Vor seinem Eintritt ins Rottenburger Priesterseminar verbrachte Frey 1988 drei Monate bei einem Missionspraktikum in Simbabwe.

Im Dezember 1989 weihte ihn Bischof Walter Kasper in Rottenburg zum Diakon und am 29. Juni 1991 weihte ihn der Bischof in Ulm-Wiblingen zum Pfarrer.

Nach Stationen in Rottenburg, Tübingen und Weinsberg war Frey unter anderem von 2002 bis 2006 gewählter Dekan im Dekanat Heilbronn, von 2004 bis 2014 Pfarrer in St. Martinus in Heilbronn, von 2007 bis 2010 gewählter Vorsitzender der Gesamtkirchengemeinde Heilbronn und in den Jahren 2012 bis 2014 stellvertretender Dekan des Dekanats Heilbronn-Neckarsulm und in dieser Funktion unter anderem für die Caritas, weltweite Partnerschaften und für die Ökumene zuständig. Immer wieder verbrachte Frey mehrere Wochen im Ausland. So beispielsweise 2004 und 2006 anlässlich einer ökumenischen Partnerschaft in Malaysia. Von 2004 bis 2006 war er Vertreter der Dekane in einem Projekt zur Neuformulierung kirchlicher Jugendarbeit in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Einem Vierteljahr als Militärseelsorger auf Probezeit schloss sich im Januar 2015 die Ernennung zum Militärpfarrer auf Zeit im Katholischen Militärpfarramt Mühlheim/Baden an. In diesem Amt leistete er 2017 eine viermonatige Einsatzbegleitung in Mali und 2018 eine mehrwöchige Einsatzbegleitung in Litauen. Dieses Jahr scheidet Frey offiziell aus seinem Dienst als Militärpfarrer aus.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020