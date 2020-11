Neuer Kreisverkehr am Rand von Löffelstelzen fertig

Löffelstelzen.Für das Neubaugebiet „Hohe Äcker IV“ am Rand von Löffelstelzen wurde ein neuer Kreisverkehr geschaffen, der nun fertig ist. Nach einem knappen Jahr Bauphase zur Erschließung des künftigen Wohngebiets sind die Bürger und auch Ortsvorsteher Michael Müller froh, dass es wieder eine geregelte Verkehrsführung gibt. 2020 mussten die Bürger und Anwohner laut Müller „einige Beeinträchtigungen wie Staub, Lärm und Dreck ertragen. Umso begeisterter sind wir über das Ergebnis. Der Kreisverkehr hat einen Durchmesser von über 30 Metern und liegt außerhalb der Ortschaft. Auch eine Bushaltestelle ist unmittelbar in der Nähe platziert worden“, so der Ortsvorsteher im Gespräch mit unserer Zeitung, „damit die Schulkinder und die Bürger vom neuen Baugebiet eine nahe Busanbindung haben“. Weiter sagt Müller: „Als Ortsvorsteher bin ich sehr froh, dass diese Lösung, also der Kreisverkehr, verwirklicht wurde.“ Damit sei eine geordnete Verkehrsführung in die Bismarckstraße und in die Löffelstelzer Straße nach Bad Mergentheim, aber auch die Einfahrt ins Baugebiet und in die Alte Würzburger Straße nach Löffelstelzen ermöglicht worden. Das Nadelöhr Bismarckstraße mitsamt Abzweigung in die Löffelstelzer Straße sei beseitigt worden. „Des Weiteren wird eine temporäre Beruhigung bei der Ortseinfahrt erreicht. Auch das Ortseingangsbild von der Kurstadt nach Löffelstelzen kommend wurde durch den Kreisel positiv verändert“, meint Müller noch und dankt allen beteiligten Firmen für die „fachmännische Ausführung“. Im Moment finden die Vermessungen der neuen Baugrundstücke statt. sabix/Bild: Sascha Bickel

