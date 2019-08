Neuer Kindergarten entsteht

Am Rande des Weberdorfes. © Stadt

Bad Mergentheim.Anfang September soll die neue Kindertagesstätte im Auenland bezugsfertig sein. Kosten: 2,34 Millionen Euro. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren.

Die Langenburger Firma Komm-Invest GmbH & Co. KG baut in Rekordzeit für die Stadt einen schlüssel- und betriebsfertigen Kindergarten für vier Gruppen in Modulbauweise unweit der Kopernikus-Realschule.

Ausgeführt wird eine Hybridkonstruktion aus Stahlbeton und Holz. Das Gebäude an der Ecke Austraße/Kopernikusstraße wird eingeschossig erstellt und bietet Platz für drei Kindergartengruppen und eine Gruppe Unter-Dreijähriger. sabix

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019