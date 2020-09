Neuer Karatekurs für Kinder

Bad Mergentheim.Die Karateabteilung des TV Bad Mergentheim führt zwei neue Kurse ein, davon einer für Kinder (Anfänger). Er beginnt am Dienstag, 29. September, um 18 Uhr in der Sporthalle des Deutschorden-Gymnasiums. Angeboten wird ein kindgerechtes Karateprogramm, in dem Disziplin und Spaß großgeschrieben werden. Teilnehmen können Sprösslinge ab sieben Jahren.

Zeitgleich zum Kinderanfängerkurs startet am Dienstag in derselben Sporthalle ein neues Trainingsprogramm unter dem Motto „Bewegung für jedermann“. Von 18 Uhr bis 19.30 Uhr kann jeder, der auf der Suche nach Bewegung und Fitness ist, unter der Leitung von Karateka Wolfgang Grade trainieren. Ob interessierte Neueinsteiger, ehemalige Karatekas oder Eltern der Karate-Kinder: Es ist jeder gerne gesehen.

Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage sind Duschen und Umkleiden in der Sporthalle geschlossen. Teilnehmer sollten bereits in angemessener Sportbekleidung erscheinen. Außerdem ist es bei keinem der Kurse möglich, dem Training als Zuschauer beizuwohnen. tv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.09.2020