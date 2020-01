Neuer Glanz für Kleinod mit spannender Geschichte

Nun erstrahlt er wieder in neuem Glanz – ein wahres Schmuckstück – der Glockenturm von Dörtel, der sich in den letzten Monaten einer intensiven Schönheitskur unterziehen musste.

Dörtel. In den vergangenen Jahren hatten sich die wetterbedingten negativen Einflüsse am historischen Bauwerk sehr stark bemerkbar gemacht hatten. Dass die Renovierungsarbeiten nun stattfinden konnten, lag an

...