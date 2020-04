Neue „Segenstüten“

Bad Mergentheim.Gut angenommen wurde das Angebot von „Segenstüten“ in der Schlosskirche. Ab diesem Samstag hängen neu gestaltete Tütchen an der Leine hinten im Gotteshaus aus.

Kurpfarrerin Angelika Segl-Johannsen hat sie wieder befüllt mit einem Kärtchen mit einem bedenkenswerten Gedicht und einem Bild, dazu einem ansprechenden und auf die gegenwärtige Lage zugespitzten Segenswunsch.

Dazu gibt es ein Blatt, mit dem der Anruf eines der örtlichen Pfarrer angefordert werden kann.

Eine weitere sinnstiftende Überraschung findet sich am Boden des Tütchens.

Solange die Abhaltung von Gottesdiensten in der Schlosskirche noch nicht wieder möglich ist, wird es an jedem Samstag neue Tütchen in der Schlosskirche geben.

Diese ist täglich von 9 bis 17 Uhr auch für das persönliche Gebet geöffnet.

Wer keine Gelegenheit hat, die Schlosskirche zu besuchen, kann – das betonen die Bad Mergentheimer Pfarrer ausdrücklich – sie gerne jederzeit auch selbst anrufen. Pfarrerin Regina Korn unter Telefon 07931 / 959531, Pfarrer Karl-Gottfried Kraft unter Telefon 07931 / 483353 und Pfarrerin Angelika Segl-Johannsen unter Telefon 07931 / 477204. peka

