Neue Sanitäter

Bad Mergentheim.Zehn Jugendliche des Deutschorden-Gymnasiums schlossen vor kurzem den Erste-Hilfe-Kurs für den Schulsanitätsdienst ab. Tamara Jenke von der Geschäftsstelle des Kreisverbandes Bad Mergentheim des Deutschen Roten Kreuzes hatte sie davor an drei Montagen ausgebildet.

Auch wenn seit drei Jahren der Schulsanitätsdienst am Deutschorden-Gymnasium besteht, ist es dennoch in Deutschland keine Selbstverständlichkeit mehr, dass sich so viele Menschen im Ehrenamt engagieren. Daher ist es immer wieder erfreulich, wenn bereits Kinder und Jugendliche die Bereitschaft zeigen – zusätzlich zu ihrem Nachmittagsunterricht – die erforderliche Zeit aufzubringen, um die Erste-Hilfe-Ausbildung zu absolvieren. Aus diesem Grund überreichten dann am Ende nicht nur die neuen Sanitäter ihrer Ausbilderin ein Präsent, sondern sie selbst erhielten ein Geschenk des Kreisverbandes. So ergänzt die neue Erste-Hilfe-Tasche das bereits vorhandene Material und ermöglich damit, dass ein viertes Team bei Großereignissen eigenständig helfen kann. Aber auch die Beatmungspuppe ist sehr willkommen. Immerhin findet die Ausbildung der Sanitäter an ihr nicht nur im Kurs statt, sie werden im zweiwöchigen Rhythmus auch von Petra Feser weitergebildet. Dank Puppe kann die Reanimierung geübt werden, so dass die 39 Schulsanitäter auch in Zukunft immer bestmöglich auf ihre Einsätze vorbereitet sind. dog

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.11.2019