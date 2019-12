Neue Packstation in Betrieb genommen

Bad Mergentheim.Nachdem der neue Post-Zustellstützpunkt bereits vor einigen Wochen bezogen worden war (wir berichteten), wurde jetzt auch der neue Standort der Packstation in Betrieb genommen, nachdem der bisherige in der Herrenwiesenstraße nicht mehr zur Verfügung stand. Wie Rainer Sattelberger, Leiter des Zustellstützpunktes in Bad Mergentheim, auf Anfrage der Redaktion bestätigte, könnten ab sofort in der Max-Eyth-Straße 18 rund um die Uhr Pakete abgeholt werden. Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019