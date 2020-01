Neue Kirchengemeinderäte in Amt eingesetzt

Wachbach.Mit einem Gottesdienst wurden die neuen Kirchengemeinderäte von Pfarrer Thomas Hämmerle in ihr Amt eingeführt. Cippora Dehner, Yvonne Priller, Ulrike Schendzielorz und Helmut Freymüller hatten sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Inge Friedrich, zweite Vorsitzende, verabschiedete sie mit einem kurzen Rückblick auf die ereignisreichen Jahre und würdigte ihr großes Engagement. Jeder habe sich mit seinen Gaben und Kräften ins Gremium eingebracht und dazu beigetragen, die vielfältigen Aufgaben zu meistern. Pfarrer Hämmerle gratulierte den neu Gewählten. Er lobte ihre Bereitschaft, vor Ort Verantwortung zu übernehmen und schloss seine Ansprache mit dem Wunsch: „Gott schenke, dass in unserer gepflegten Gemeinde das Verlangen nach Teilhabe an Erkenntnis der Herrlichkeit und der Liebe Gottes immer weiter wächst.“ Die neuen und alten Kirchengemeinderäte (von links, vorn): Ulrike Schendzielorz, Cippora Dehner, Jutta Kraft, Loni Bertsch, Inge Friedrich und Thomas Hämmerle sowie (hinten) Ruth Pflüger, Simone Haas, Christa Klinger, Karl Wolfarth und Helmut Freymüller. Bild: Ev. Kirche Wachbach

