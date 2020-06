Neubaugebiet erhält nun Kreisverkehr

Im Dezember vollzog man den Spatenstich für das Neubaugebiet „Hohe Äcker IV“ in Löffelstelzen. Viel ist seither passiert. Nächste Woche starten die Leitungsarbeiten für den neuen Kreisverkehr.

Bad Mergentheim/Löffelstelzen. Das Neubaugebiet liegt am Ortseingang in Richtung Kurstadt, direkt an der Alten Würzburger Straße und der Bismarckstraße. Seit den 1990er Jahren war das Gebiet

...