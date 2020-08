Netto-Filiale in Boxberger Straße weiterhin geschlossen

Bad Mergentheim.Anders als eine Unternehmenssprecherin gegenüber dieser Zeitung am Freitag angegeben hatte, ist die Netto-Filiale in der Boxberger Straße nicht wieder geöffnet. Im Gegenteil: Der Markt bleibt zu. Der Geschäftsführer war im Gespräch vor Ort jedoch zuversichtlich, dass der Discounter seine Pforten gen Wochenende wieder aufmachen könnte. Auf Nachfrage der FN konnte das Unternehmen bis Redaktionsschluss keine Angaben machen, warum seine Filiale am Donnerstag abrupt geschlossen worden war. gs/ Bild: Gabriel Schwab

