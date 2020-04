„Nero-Befehl“ sorgt für verbrannte Erde

Der Ort Stuppach erlebte am 6. April 1945 eine Katastrophe. Vorwiegend SS-Soldaten hatten sich in der Nacht zuvor in der Nähe des Dorfes verschanzt. Duisburger Schüler wollten diesen Männern Dienste leisten. Amerikaner, die glauben durften, der Ort habe am Tag zuvor kapituliert, erwiderten den Beschuss. Sie feuerten mit Panzern von drei Seiten; 60 Soldaten und neun Schüler starben. Im Oktober 1954 wurde im Beisein vieler Schüler die Gedenkstätte auf dem Stuppacher Friedhof eingeweiht.

© Sammlung Behr