Naturschützer zeigen, wie man Vögel beheimatet

Bad Mergentheim.In den letzten Tagen hörte man wieder mehr Vogelgesänge: Ein Zeichen dafür, dass bald das Frühjahr beginnt. Die Naturschutzgruppe Taubergrund bietet am kommenden Samstag, 15. Februar, im Umweltzentrum im Schlosspark in der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr Nisthilfen aller Art und sachkundige Beratung durch Rudi Meinikheim an.

Nistkästen aus Holzbeton zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. Aber auch Nistkästen aus Holz können viele Jahre Vogelfamilien eine angenehme Behausung bieten. Ideal ist es wenn Mütter und Väter zusammen mit ihrem Nachwuchs mit den Selbstbausätzen ihren Nistkasten bauen. Diese Selbstbausätze und fertige Nistkästen können erworben werden.

Nistkästen richtig aufhängen

Die Naturschutzgruppe Tauber-grund gibt für das Aufhängen der Nisthöhlen diese Empfehlungen: Auf umzäunten Grundstücken ist es ideal, wenn die Nisthilfen in Augenhöhe hängen, denn dann können sie leicht ohne Steighilfe gereinigt und kontrolliert werden. Auf ungeschützten Standorten werden die Nisthilfen in 2,8 bis 3,5 Metern Höhe angebracht. Wer Eulen oder Hohltauben eine Heimstatt bieten will, wählt eine Höhe von vier bis sechs Metern.

Diese „Mieter“ freuen sich, wenn ihre Einraumwohnung einladend mit einer Schicht Hobelspänen oder Sägemehl in der Bodenmulde ausgestattet ist. Ganz andere Wünsche haben Meisenehepaare. Sie wollen die Einstreu der Nisthilfe selbst besorgen.

Weil in der Gegend der Wind vorwiegend aus westlicher Richtung bläst, sollte das Flugloch nach Südosten geöffnet sein. Wie viele gefiederte Mitbürger sollen beherbergt werden? Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Fehlen in den Nachbargärten Nisthilfen, dann kann an jedem zweiten Baum eine Wohnstätte geschaffen werden. Sogar können an einem Baum zwei Meisenpaare brüten, ohne dass das Nahrungsangebot zu knapp wird. Um möglichst viele unterschiedliche Vogelarten anzulocken, ist es notwendig, Nisthöhlen mit verschiedenen Einflugweiten anzubieten. TZe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.02.2020