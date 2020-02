„Naturschätze sorgsam behandeln“

Auch in diesem Winter wurden im Umfeld etlicher Ortschaften wieder Obstbäume gerodet. Zum Beispiel wurden auf drei Grundstücken bei Markelsheim, Rüsselhausen und Herrenzimmern in jüngster Vergangenheit Obstbäume gefällt. Hecken wurden gerodet und die Wurzelstöcke mit einem Bagger entfernt. Offensichtlich werden in diesem Bereich Streuobstwiesen und Hecken gezielt zerstört. Und dies, obwohl immer mehr erkannt wird, wie wichtig insbesondere Obstbäume und Hecken für sehr viele Insekten und andere Lebewesen sind. Zudem tragen sie zu einem mikroklimatischen Ausgleich bei. Bei einigen Bauern und Grundstücksbesitzern ist dies offensichtlich noch nicht angekommen. Die Naturschutzgruppe Taubergrund (NSG) bedauert ausdrücklich diesen Naturfrevel und klagt diesen öffentlich an. Die NSG bittet alle Eigentümer von solchen lebenswichtigen Naturschätzen eindringlich, diese sorgsam zu behandeln und nicht zu zerstören, wie jetzt z.B. im Aschbachtal geschehen ist. Eigentum berechtig, verpflichtet aber auch, im Interesse der Natur und letztlich aller Menschen damit sorgsam umzugehen. Wir bitten alle Bürger, diese Naturfrevel nicht einfach hinzunehmen. Sprechen Sie bitte die Verursacher an und versuchen Sie diese von der Bedeutung unserer natürlichen Lebensgrundlagen zu überzeugen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020