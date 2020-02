Närrische Frauengruppe überfällt die FN-Redaktion

Bad Mergentheim.„Geld her oder Leben“ – am gestrigen „schmutzige Dunnerschdooch“ wurde die Redaktion der Fränkischen Nachrichten/Tauber-Zeitung von dreisten Räubern überfallen. Bewaffnet mit „scharfer“ Munition sorgten die maskierten Diebe, die aus dem „Haus des Geldes“ kamen und für die verarmten Kurstadt-Ortsteile Geld erbeuten wollte, für Furore. Doch durch den kriminalistischen Spürsinn der Redaktionsmitglieder Gabriel Schwab und Barbara Kurz klärte sich der Tathergang schnell auf: Die Stadtweiber waren unterwegs! Mit Schubkarren und Geldsäcken, in denen sich Tausende von „Udo-Dollars“ befanden, und vor allem mit jeder Menge guter Laune machten die „närrischen Weiber“ zuvor schon das Rathaus sowie verschiedene Banken und später noch unterschiedlichste Geschäfte der Innenstadt auf ihrer „Beutetour“ unsicher. Mit dem Lautsprecher unterm Arm steckte die lustige Gästeschar dabei alle mit ihrem Fastnachtsfieber an und hinterließ in der Stadt eine unübersehbare Geldspur ihres „Raubzugs“. In diesem Sinne: Märchedol Helau! Bas/BILD: Rebecca Kruppa

