Nachfolger wird gesucht

Bad Mergentheim.Zum 1. Januar 2020 wird ein Nachfolger für Kurdirektorin Katrin Löbbecke gesucht. Sie geht in den Ruhestand, bleibt Bad Mergentheim aber als neu gewählte CDU-Stadträtin erhalten. Löbbecke kam 2006 in die Kurstadt und übernahm damals den Posten von Kurdirektor Hans-Dieter Henn.

Die Ausschreibung der Stelle als „Kurgeschäftsführer“ ab Januar stand vor kurzem auch in unserer Zeitung. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 13. September. Erste Interessenten haben sich bereits gemeldet, wie Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, der Vorsitzende des Kurverwaltungsrats, auf Anfrage bestätigte.

Reinhart teilte unserer Zeitung weiter mit: „Die Ausschreibung der Stelle erfolgte in enger Absprache mit der Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg ebenso mit dem Finanzministerium als zuständigem Haus der Landesregierung, wie auch mit den übrigen Gesellschaftern. Die Titulierung der Stelle als Kurgeschäftsführer ist lediglich einer landesweiten Vereinheitlichung geschuldet. Sie ist synonym mit der des bisherigen Kurdirektors beziehungsweise Kurdirektorin zu sehen. Ein Neuzuschnitt der Aufgaben ist aktuell nicht vorgesehen. Erste Bewerbungen sind eingegangen, worüber ich mich sehr freue. Es zeigt, dass Bad Mergentheim mit seiner langen Historie als Kurstadt nach wie vor einen guten Klang hat und attraktiv ist für Menschen, die in dieser Geschichte das nächste Kapitel schreiben möchten.“

Welche Aufgaben warten auf den neuen Chef der Kurverwaltung? Wie steht es um die Zusammenarbeit mit der Stadt? Und bleibt es beim Titel „Kurdirektor/in“? Dazu erklärt Wolfgang Reinhart: „Künftige Aufgaben werden vor allem die Aufstellung aller Einrichtungen der Kurverwaltung für die kommenden Jahre in einem stärker werdenden Standortwettbewerb im Bereich der Kur- und Erholungslandschaft sein. Die traditionell enge Verzahnung der Kurverwaltung mit der Stadt Bad Mergentheim hat sich über die Jahre bereits bewährt und kann, wo sinnvoll und möglich gegebenenfalls ausgebaut werden. Der Titel des Kurdirektors beziehungsweise der Kurdirektorin wird auch in Zukunft an der Spitze der Kurverwaltung wie gewohnt Verwendung finden.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019