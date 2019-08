Nach steinigem Weg fließt endlich sauberes Wasser

Bad Mergentheim.Intensiv hatten die Verantwortlichen des Vereins Weltladen Bad Mergentheim mit sich gerungen, ob der Bau eines Brunnens in Umumilo (Nigeria) nicht zu groß wäre. Sauberes Wasser ist ein Beitrag dazu, dass Menschen in ihrer Heimat besser leben können und dort bleiben. Ein Brunnen ist Hilfe zur Selbsthilfe.

Andererseits waren da die warnenden Stimmen, die Aufgabe nicht zu unterschätzen und die Verantwortung vor den Kunden, den Spendern und den Mitarbeiterinnen des Weltladens nicht aus dem Blick zu verlieren. Letztlich gaben Gottvertrauen und die Erfahrung von Pater Basil den Ausschlag, der schon einen Brunnen in seinem Heimatort Umumilo hatte bauen lassen.

Dass die Verhältnisse in Nigeria von deutscher Warte aus abenteuerlich sind, hatte Pater Basil von Anfang an klar gemacht: „Sie stellen deutsche Fragen, und ich kann Ihnen nur nigerianische Antworten geben“, sagte er in einem Vorgespräch. Wie abenteuerlich die Verhältnisse sind, sollte sich in den folgenden Jahren zeigen. Galoppierende Inflation folgte auf den Verfall des Ölpreises. Die Regenzeit erlaubt es seit jeher über Monate hinweg nicht, Bauarbeiten durchzuführen, und die Mentalität der Menschen macht es schwer, zu planen. Arbeiter werden am Abend für den Tag entlohnt, und manch einer kommt am nächsten Morgen nicht wieder, sondern erst, wenn das Geld aufgebraucht ist. Sie führen ein schweres, aber auch ein unbeschwertes Leben, das mit unseren Maßstäben schwer zu ermessen ist.

Ingenieur „verschwunden“

Tiefgreifende technische Schwierigkeiten warfen den Bau zurück. Eine harte Zeit begann für Pater Basil, der sich gegenüber all denen in der Verantwortung sah, die in ungeahntem Umfang für „sein“ Projekt gespendet hatten. Man konnte es bei den Besprechungen im Vorstand des Weltladenvereins mit Händen greifen.

Im Jahr 2018 kam dann die Nachricht, der Ingenieur, der den Bau bis dahin begleitet hatte, sei verschwunden. Es stellte sich heraus, dass ein einflussreicher Auftraggeber dafür gesorgt hatte, dass er in Haft kam. Wieder in Freiheit, tauchte er zeitweise unter.

Die ohnehin angeschlagene Baustelle stand still. Eine neue technische Leitung musste gefunden werden. Für Pater Basil entstanden so zusätzliche Aufgaben bei seinen Besuchen zu Hause.

Rückblickend sagt er: „In Nigeria sind alle korrupt. Wer mehr Geld hat, bestimmt, was geschieht.“

Zweifellos trifft er damit einen Kern des Problems, und doch: Das nun beauftragte Unternehmen stellte im Frühjahr 2019 sein 630 Meter tiefes Brunnenloch fertig, und groß war die Erleichterung, als vor einigen Wochen Bilder aus Umumilo kamen, auf denen zu sehen war, wie das Wasser floss.

Es ist, wie Pater Basil nun berichtete, sauberes Wasser. Ein Aggregat muss noch angeschafft werden, und Hochbehälter aufgestellt, die als Wasserspeicher dienen. Dann gilt es, den laufenden Brunnenbetrieb zu organisieren. Die künftigen Unterhaltungskosten müssen durch den Wasserverkauf gedeckt werden, um den Brunnen langfristig für die Menschen zu erhalten. Darauf legte der Weltladenverein Wert.

Das Wasser kann daher nicht umsonst abgegeben werden, aber es wird für die Menschen erschwinglich sein, weit billiger als wenn sie es von fahrenden Wasserhändlern kaufen müssten.

Und viele Menschen in Umumilo werden schneller und leichter an Trinkwasser kommen.

Es war ein langer, steiniger Weg, für Pater Basil ebenso wie für den Weltladen Bad Mergentheim. Aber er hat zu einem guten Ende geführt. wlv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019