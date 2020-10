Muttergottes-Bildstock wurde saniert

Zuletzt stark beschädigt und verwittert erstrahlt der Muttergottes-Bildstock an der Engelsbergstraße in Markelsheim in neuem Glanz.

Markelsheim. Das 3,80 Meter hohe Kulturdenkmal wurde 1908 errichtet. Standort war früher am Gasthaus „Zum Kreuz“ in Markelsheim. 1972 wurde der Muttergottes-Bildstock an seinen jetzigen Platz versetzt.

Nach einem Wolkenbruch verheerte am 9. Mai 1906 ein Hochwasser des Lochbachs große Teile des Dorfes und der Flur. Die Hochwassermarke von rund eineinhalb Metern ist in der Hauptstraße angebracht.

Erinnerung an Katastrophe

„Zur Erinnerung an die Katastrophe am 9. Mai 1906, und zur Ehre der immerwährenden Hilfe Mariä“ wurde das Denkmal im Jahr 1908 errichtet. Wer den Bildstock erstellen ließ, ist nicht bekannt. Von seinem früheren Standort am Gasthaus „Zum Kreuz“ wurde er 1972 in die Helene-Wunderlich-Straße versetzt.

Bei der ersten Restaurierung war der Sockel mit roter Farbe ausgebessert und der frühere grüne Anstrich vom Sockel aufwärts rot überstrichen worden. An der Spitze vom Bildstock befindet sich ein Kleeblattkreuz.

Der Zahn der Zeit hatte mittlerweile kräftig an dem Bildstock genagt. Durch aufsteigende Feuchtigkeit war unter anderem auch der Sockel beschädigt. Im September und Oktober führte Steinmetz- und Bildhauermeister Wolfgang Ikas aus Igersheim die zweite Sanierung durch. Die Arbeiten waren mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt und umfassten das Schließen von Rissen, das Ausbessern von Fehlstellen und die Wiederanbringung abgebrochener Teile. Außerdem wurde der Bildstock gereinigt und lasiert.

Die Stadt Bad Mergentheim investierte in die Sanierung rund 2700 Euro, der Tourismusverein Markelsheim spendete 1000 Euro. Projektverantwortlich im Stadtbauamt war der Bausachverständige Horst Engelmann. Der Vorsitzende des Tourismusvereins Markelsheim, Heinz Bauer, freute sich im Beisein von Wolfgang Ikas, Horst Engelmann und Franz Imhof vom Historischen Verein Centgraf über die gelungene Renovierung: „Nun ist dieser Bildstock wieder präsentabel und seine Substanz für die Zukunft gesichert“. tom

