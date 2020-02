„Mutter hat alles im Griff“ in Dainbach

Dainbach.Die Proben für das Theaterstück „Mutter hat alles im Griff“, ein turbulenter Schwank in drei Akten von Erich Koch, laufen in Dainbach auf Hochtouren. Die Zuschauer erwartet wieder ein deftiges Theaterstück bei dem die Schauspieler zur Höchstform auflaufen und die Lachmuskeln des Publikums strapazieren.

Das Theaterstück „Mutter hat alles im Griff“ wird an fünf Terminen im Dorfgemeinschaftshaus in Dainbach aufgeführt. Diese sind: Freitag, 27. März, Samstag 28. März, Sonntagnachmittag, 29. März, sowie Freitag, 3. April, und Samstag, 4. April. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Die Sonntagaufführung am 29. März beginnt um 15.00 Uhr, Einlass ist ab 13.30 Uhr.

Kartenreservierung können bis 8. März von 18 bis 20 Uhr bei Katrin Kindermann unter Telefon 07930 / 994949 vorgenommen werden. Ab 9. März übernimmt das Gerhard Müller unter Telefon 07930 / 2781 von 18 bis 20 Uhr. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.02.2020