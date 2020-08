„Mut, sich für Gemeinschaft einzusetzen, fehlt allzu oft“

Martin Balzfeiert an diesem Dienstag seinen 80. Geburtstag. © Keßler

Edelfingen.Ehrenamtlicher Einsatz für Mensch und Natur kennzeichnet das Leben von Martin Balz. An diesem Dienstag feiert der langjährige Edelfinger Ortsvorsteher und Sonderschulkonrektor seinen 80. Geburtstag. „Wer ein öffentliches Amt hat“, das betonte der Jubilar im Gespräch mit den FN, „kommt nicht darum herum, Vorbildfunktion zu haben.“ Derzeit, so seine Beobachtung, mangle es jedoch an „signifikanten Vorbildern – im Kleinen wie im Großen“. Ja, „Vorbilder werden konterkariert und der Mut, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, fehlt allzu oft“.

Hier deutliche Akzente zu setzen, ist stets das Bestreben von Martin Balz. 1975 wurde er in den Ortschaftsrat gewählt. Von 1980 bis 2009 hatte er (mit fünfjähriger Unterbrechung) das Amt des Ortsvorstehers inne. Maßnahmen zur Dorfentwicklung und die Erschließung weiterer Baugebiete, der Ausbau der Ortsdurchfahrt und die Anlage eines neuen Sportgeländes fielen in diese Zeit. Freundlich und ausgleichend, doch zielstrebig und bestimmt sorgte Martin Balz bei schwierigen Entscheidungen für die nötigen Kompromisse zwischen den Beteiligten. Er förderte im städtischen Kindergarten die Integration der Vorschulerziehung im Sinne einer „kompensatorischen Erziehung“ und fünf Jahre war er Vorsitzender des Edelfinger Jugendclubs. Drei Jahre lang leitete der Ortsvorsteher zuletzt ehrenamtlich die umfangreiche Renovierung der Edelfinger Turn- und Festhalle.

„Das hat meine handwerkliche Kenntnis enorm erweitert“, stellte er zufrieden fest – kein Wunder, er war ja fast täglich tatkräftig an der Arbeit beteiligt.

Inzwischen genießt Martin Balz seinen Ruhestand. Ohne Arbeitsdruck könne er „im Garten neben dem Haus auf der Bank sitzen, auf den Teich schauen und ein Glas guten Wein genießen“. Wenn dort ein paar Platten neu zu verfugen sind, dann packt er gerne noch selbst an. Ansonsten beschäftigen ihn die vielen ungelösten Probleme der Welt.

Jeder kann etwas beitragen

„Jeder Einzelne sollte etwas mehr soziales Verhalten üben“, stellt Balz fest, und dazu sollte jeder „dafür sorgen, dass die Natur in kleinsten Kategorien zu ihrem Recht kommt“. Sein Beispiel: Schon 1990 hat das Ehepaar Balz ein Haus mit Gründach gebaut und „jetzt bemühen wir uns, „den Bereich um das Haus herum mit Teich und Pflanzen nach diesem Prinzip zu gestalten“.

Ihm jedenfalls sei es „Freude und Genugtuung“, wenn er irgendwo „uneigennützig nützlich sein“ kann. So ist der Jubilar auch noch Ansprechpartner für Fragen rund um den Computer im „Café Mausklick“ der Bad Mergentheimer Volkshochschule.

Auch beruflich hat Martin Balz viel geleistet. Zunächst wollte er Kirchenmusik studieren, aber ergriff dann doch den Beruf des Grund- und Hauptschullehrers mit einer Zusatzausbildung zum Sonderschullehrer. Seit 1969 war er in Bad Mergentheim in der jetzigen Lorenz-Fries-Schule tätig. Konrektor wurde er 1972 und einige Zeit hatte er auch die Aufgaben des Schulleiters wahrzunehmen. 2003 ging er in den Ruhestand. Seit 1977 ist er mit Rektorin i.R. Dagmar Papritz-Balz verheiratet, der Sohn Fabian wurde 1980 geboren. Im Jahr 2011 wurde Martin Balz die Staufer-Medaille des Landes Baden-Württemberg verliehen. Er habe, so betonte in seiner Laudatio Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, „viel für die Fortentwicklung, ja für die Zukunftsfähigkeit von Edelfingen, der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim sowie für den gesamten Main-Tauber-Kreis geleistet“.

So war Martin Balz von 1994 bis 1999 Stadtrat in Bad Mergentheim, von 1979 bis 2009 hatte er nahezu durchgehend ein Mandat im Kreistag inne und war hier schon in allen Ausschüssen tätig. Im Verwaltungsrat der Kreissparkasse war er viele Jahre Mitglied.

In allen diesen Gremien engagierte er sich dafür, bei sachlichen Entscheidungen den „menschlichen Hintergrund mit zu bedenken“. Die SPD verlieh dem Jubilar 2015 als ihre höchste Auszeichnung die „Willy-Brandt-Medaille“.

Die FN schließen sich den zahlreichen Glückwünschen zum Geburtstag gerne an. peka

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020