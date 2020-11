Musikalischer Ausklang

Bad Mergentheim.Zum Ausklang des Jahres 2020 veranstaltet die Kurverwaltung ein festliches Silvesterkonzert. Es spielt ein Ensemble des Kur- und Salonorchesters Hungarica unter der Leitung Karoly Stumfold. Beginnend mit leichten eingängigen Klassiktiteln, gefolgt von „Wiener Geschichten“ wird das Jahr anschließend mit Evergreens schwungvoll verabschiedet. Dasselbe Ensemble wird auch am Neujahrstag ein Nachmittagskonzert im Kursaal geben. Der Schwerpunkt wird dann auf Strauss- und Operettenmelodien liegen. Das Silvesterkonzert im Kursaal beginnt am Donnerstag, 31. Dezember, um 15 Uhr und ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte frei. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist eine Registrierung im Vorverkauf erforderlich. Karten gibt es in der Geschäftsstelle der Fränkischen Nachrichten und im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Tageskasse. kv

