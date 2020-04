Musikalische Maigrüße erklingen überall in Löffelstelzen

Löffelstelzen.Die Blaskapelle Löffelstelzen macht aus der Not eine Tugend. Aufgrund der aktuellen Situation um das neue Coronavirus können seit Wochen keine Proben mehr stattfinden. Das Musizieren reduziert sich auf die eigenen vier Wände. Nun möchte die Blaskapelle Löffelstelzen den 1. Mai mit Volksliedern begrüßen. Gespielt wird dabei nur einzeln oder im Duett mit einem angemessenen Abstand zueinander an unterschiedlichen Plätzen im Dorf. Beginn ist morgens um 6 Uhr am Arkauwald und dem Ketterwald. Die Aktion ist mit dem Ordnungsamt der Stadt Bad Mergentheim abgestimmt. Das Amt weist darauf hin, dass es die musikalische Einstimmung sehr wohlwollend unterstützt, jedoch darauf zu achten ist, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und es keine Ansammlung von Personen gibt. Der Weckruf endet mit dem Löffelstelzer Heimatlied, das im Duett aus dem Löffelstelzer Kirchturm über den Ort klingt. fm/Bild:Leo Guggenmos

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.04.2020