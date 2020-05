Löffelstelzen.Die Musikanten der Blaskapelle Löffelstelzen begrüßten in kleinsten Gruppen mit traditionellen Musikstücken den Mai. Gespielt wurde nur einzeln oder im Duett mit einem angemessenen Abstand zueinander an unterschiedlichen Plätzen im Dorf. Das Foto entstand am Ketterwald am Fuß des Sendeturms. Die Szene markierte den Auftakt der musikalischen Maigrüße. / fm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.05.2020