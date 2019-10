Musik und eine Liebeserklärung

Bad Mergentheim.Der Schwäbische Albverein Burgberg-Tauber-Gau veranstaltet im Rahmen der „Mundartbühne“ einen musikalisch-literarischen Abend mit der Gruppe „Iwwerzwerch“ über die Kulturlandschaft Tauberfranken. Termin: am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Dr. Klaus Bühn, ein ausgewiesener Kenner der Region, wird in Wort und Bild über Natur, Geschichte, Landschaft, Wirtschaft und Tourismus die Heimat Tauberfranken den Zuschauern in Wort und Bild nahebringen. 2018 hat der Referent mit dem Titel „Tauberfranken – Biographie einer Landschaft“ eine vielbeachtete Liebeserklärung an seinen Lebensraum verfasst. Die Musikgruppe „Iwwerzwerch“ sorgt für einen abwechslungsreichen Abend und ordnet auch dem Wein eine wichtige Bedeutung zu, erscheint der tausendjährige Weinbau des Taubertals doch als eigenes Kapitel in Bühns Werk. Für die Bewirtung sorgt die Ortsgruppe.

