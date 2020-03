Musik für Kinder und Jugendliche erlebbar machen

Bad Mergentheim.Seit rund sechs Monaten steht sie an der Spitze der Jugendmusikschule Bad Mergentheim: Bianca Dell ist Musikpädagogin aus vollem Herzen.

Sie wollte dem „Großstadtmodus“ entfliehen, begründet Bianca Dell im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten ihren Wechsel nach Bad Mergentheim. „Die landschaftlich reizvolle Gegend und die Kleinstadt sind ideal, um mich hier niederzulassen“. Dell war zuvor sieben Jahre als Musikschulleiterin in Mainz tätig. Die diplomierte Musikerin studierte neben dem Fach „Elementare Musikpädagogik“ auch Evangelische Kirchenmusik in Nürnberg und Düsseldorf.

Kontakt mit der Musik

Grund für ihren Umzug ins Taubertal sei aber auch der Wunsch gewesen, ihre Berufserfahrungen in einem neuen Arbeitsfeld einzusetzen. Neben einer hochwertigen musikalischen Ausbildung für Kinder und Jugendliche liegt der Leiterin auch ein qualifizierter Breitenunterricht in Kooperation mit Kindergärten und Schulen am Herzen. Bianca Dell: „Ich möchte daran mitwirken, Kinder und Jugendlichen mit Musik in Kontakt zu bringen, und ihnen die Erfahrungen ermöglichen, zu entdecken, dass Musik das Leben bereichern kann“. Das Angebot der Jugendmusikschule richte sich sowohl an Einsteiger als auch an besonders begabte junge Musiker. Von der elementaren Musikpädagogik über den Instrumental- und Vokalunterricht bis hin zum Ensemblespiel werden zahlreiche Möglichkeiten angeboten, ergänzt die Pädagogin.

Das Geld spielt natürlich auch in der Jugendmusikschule eine große Rolle. Rund 10 000 Euro weniger wurden in diesem Jahr vom Gemeinderat in den Haushaltsplan eingestellt. Dennoch blickt Bianca Dell zuversichtlich in die Zukunft, da die Landesförderung für Musikschulen um zweieinhalb Prozent auf nun insgesamt 12,5 Prozent angehoben wurde und der fehlende Beitrag der Stadt somit ausgeglichen werden kann. Bianca Dell: „Die Unterrichtsgebühren können so stabil gehalten werden“.

Die Jugendmusikschule bietet neben dem „klassischen“ Instrumental-Unterricht für Klavier, Streich- und Blasinstrumente, „Exoten“ wie Tuba oder Harfe an, aber auch E-Gitarre und E-Bass für den Unterhaltungsbereich werden unterrichtet. „Diese Ausbildung ist nach wie vor gefragt“ , so Dell, nicht nur für die hauseigene „Jazz Combo“ oder die Big Band „New Jazzattack“. Stolz macht die Leiterin, dass Schüler der Jugendmusikschule auch in diesem Jahr wieder beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in den Fächern Harfe und Schlagzeug erste Preise erspielt haben. Die Begabtenförderung, die einerseits durch finanzielle Unterstützung des Fördervereins, andererseits durch einen motivierenden und qualifizierten Unterricht besteht, und die Teilnahme an Wettbewerben seien ihr ebenso wichtig, wie eine musikalische Breitenbildung.

Ihr Focus gilt aber auch der Ensemblearbeit und dem damit verbundenen Angebot für Kinder und Jugendliche, in Orchestern spielen zu können: Neben dem Kinderblasorchester gebe es ein Streichensemble sowie ein Blockflötenensemble und eine „Kids-Band, ebenso das Jugendsinfonieorchester, das in Kooperation mit dem Deutschorden-Gymnasium und der Musikschule Lauda angeboten wird. All diese Ensembles sind fest im kulturellen Programm der Stadt Bad Mergentheim verankert und tragen zur musikalischen Umrahmung von städtischen Veranstaltungen bei. Die Eigenvorstellungen der Jugendmusikschule wie die Musizierkiste, das Jahreskonzert oder die Schülervorspiele werden auch zukünftig weiter bestehen, so Dell.

Mit Blick in die Zukunft möchte die Musikschul-Leiterin den Projektbereich verstärken: Der Workshop „Bilderbuch und Musik“ beispielsweise, den sie selbst im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwoche anbietet, gehört ebenso dazu wie der Kurs „Musik erfinden“, der am 20. März startet.

Als zentralen Bereich der Jugendmusikschule sieht Bianca Dell jedoch die Elementare Musikpädagogik. Die bestehenden Angebote wie Eltern-Kind-Kurse, musikalische Früherziehung und die Rhythmusklasse als wichtige und grundlegende Angebote für die Kleinsten, werden beibehalten, verspricht die Musikschul-Chefin. Bianca Dell: „Sie bilden die Grundlage für die Ausbildung am Instrument und eine mögliche Grundlage für die lebenslange Weiterbeschäftigung mit Musik“.

Integrativer Kurs

Gerne ausdehnen würde sie die Kooperationsangebote mit anderen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen wie Kitas oder Schulen. Auch die Stadtteile sollten hier einbezogen werden, wofür teilweise schon erste konkrete Planungen vorlägen. Ob und in welcher Form sich solche Pläne realisieren ließen, hinge jedoch von der Finanzierung ab. Ein besonderer Herzenswunsch sei ihr ein integrativer Kurs, in dem Vorschulkinder gemeinsam mit Senioren Musik erleben.

Ob es zum bestehenden Instrumentalunterricht in den Stadtteilen Erweiterungen gebe, hinge wiederum von der entsprechenden Nachfrage und der terminlichen Flexibilität der Musiklehrer ab. Bianca Dell: „Prinzipiell sind wir für jegliche Zusammenarbeit mit Vereinen, Schulen und Kitas offen und sehen uns als Anlaufstelle für die musikalische Nachwuchsarbeit in Bad Mergentheim“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020