Musik als Strategie fürs Marketing

Bad Mergentheim.Das nächste kleine Hauskonzert findet an diesem Donnerstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr im kleinen Kursaal des Kurhauses statt. Der Eintritt ist für Gäste- und Kurkartenbesitzer frei.

Thema des Abends ist innerhalb des Forums Musikhochschule Würzburg die Präsentation der Violinklasse von Prof. Herwig Zack. Dabei stellen sich junge Ausnahmekünstler ab zwölf Jahre des Pre-College der Hochschule für Musik Würzburg und ordentlich Studierende aus der Violinklasse vor. Begleitet werden sie von dem Klavierdozenten Sven Witzemann.

Das Pre-College ist eine an den bayerischen Hochschulen eingeführte Maßnahme, um in Deutschland lebende Ausnahmetalente dahingehen zu fördern, dass sie in der Lage sind, bei internationalen Musikwettbewerben wieder innerhalb der Weltspitze eine führende Rolle einzunehmen.

Die Idee dahinter: So, wie klassische deutsche Musik bzw. allgemein deutsche Kultur dem Image deutscher Produkte im Ausland dient, so verspricht man sich von der Förderung nicht nur die Verbesserung des Könnens der jungen Künstler, sondern auch eine bessere Reputation deutscher Produkte auf dem Weltmarkt und damit indirekt dem Marketing deutscher Produkte weltweit.

Auf dem Programm stehen Werke für Violine und Klavier von Giovanni Battista Viotti, Nicolo Paganini, César Franck, Henryk Wieniawski, Jean Sibelius, Dmitri Schostakowitsch, Olivier Messiaen und Krzysztof Penderecki.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.01.2020