Müll-Problem in der Stadt

Bad Mergentheim.Das „Müll-Problem“ in der Kurstadt thematisierte Hariolf Scherer (CDU) im Gemeinderat. Ob in der Igersheimer Straße bei den Glascontainern (gegenüber Lidl-Markt) oder am Wildpark oder an anderer Stelle, immer mehr wilde, illegale Müllablagerungen seien festzustellen, beklagte Scherer. Das Ordnungsamt sei gefordert, zu kontrollieren und einzuschreiten. Auch Wildkameras für Nachtaufnahmen seien eine Möglichkeit, den Übeltätern auf die Schliche zu kommen, regte Scherer an. Oberbürgermeister Udo Glatthaar sprach von einem unsäglichen Katz-und-Maus-Spiel und dass es sehr schwierig sei, die Täter zu ermitteln. Man werde sich aber weitere Gedanken dazu machen. Der Forderung endlich zu handeln, schlossen sich später auch Inge Basel (SPD), Stefan Dietz und Franz Imhof (beide Freie Wähler) an. sabix/Bild: Hariolf Scherer

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.08.2020