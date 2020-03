MSC unternahm eine spannende Reise nach Ägypten

Bad Mergentheim.Der Motorsportclub machte sich mit 57 Reiselustigen auf den 3000 Kilometer langen Flug nach Kairo. Die Hauptstadt ist ein Moloch mit über 20 Millionen Einwohnern.

Das Nationalmuseum wurde besucht, ein Museum, das fast aus den Nähten platzt mit seiner unglaublichen Menge an Altertümern. Der Höhepunkt: die Goldschätze aus dem Grab des Tutanchamun. Nicht weit entfernt, in Giseh, liegen die schönsten Pyramiden. Der Weg dorthin, an einem Bewässerungskanal entlang, war mitunter erschreckend, denn dessen Ränder glichen Müllhalden. Die größte Pyramide ist die von Cheops gebaute mit ursprünglich 147 Metern Höhe, ohne Mörtel gefügt aus tonnenschweren Steinquadern. In der Nähe liegen die Sphinx, der Totentempel und Gräber.

In der alten Pharaonen-Hauptstadt Memphis besuchten die MSC-Mitglieder eine kleiner Sphinx aus Alabaster und eine große, liegende Statue von Ramses II. 20 Kilometer weiter kam die Gruppe zur Roten Pyramide; einige Neugierige stiegen 63 Meter schräg hinab in die Grabkammer.

Mit Flugzeug und Schiff

Am nächsten Tag ging es mit dem Flugzeug nach Assuan, die südlichste Stadt Ägyptens, wo die Motorsportler ihr Quartier auf dem Hotelschiff „Omar El Khayam“ auf dem Nasser-See bezogen. Es begannen drei Tage sehr geruhsames Dahingleiten auf dem „Nubischen Meer“. Ab und zu legte das Schiff an und die Mitglieder stiegen auf Boote, um altägyptische Kulturdenkmäler zu besichtigen. Diese mussten ab 1960 nach dem Bau des Staudamms vor dem steigenden Wasser gerettet werden. Meist wurden mehrere der Bauwerke auf erhöhten Stellen zusammengefasst. Die MSCler starteten einen Sightseeingmarathon und besuchten zehn Tempel, etwa der Kalabscha-Tempel oder Amada.

Einige Tempel wurden in der Frühzeit der Christen als Kirchen benutzt, „heidnische“ Statuen abgeschlagen oder Malereien mit Putz überdeckt und gerade dadurch bewahrt. Mehrere Tempel wurden von Ramses II. gebaut, der als Gott angesehen werden wollte. Der Höhepunkt seiner Bauten waren die Tempel von Abu Simbel. Sie wurden durch die Unesco als weltweites Gemeinschaftsprojekt 64 Meter erhöht wieder aufgebaut. Eine dreistündige Busfahrt brachte die Reisegruppe nach Assuan zurück und zu einem Nil-Kreuzfahrtschiff. Ein Erlebnis war auch die Felukenfahrt auf dem Nil bis zum botanischen Garten: im Segeln erfahrene Bootsleute, Schmuckverkauf, Kinder, die heranruderten und hofften, durch Singen ein wenig Geld zu bekommen. Abends gab es als Überraschung noch eine Fahrt mit kleinen Pferdekutschen durch die Altstadt und zum Bazar, wo ein Händler geschickt seine Gewürze und Tees verkaufte.

Krokodile als heilig verehrt

Nun ging es auf dem Nil nordwärts, links und rechts Grünstreifen oder üppiger werdende Oasen, dahinter die Wüstenberge. Ein Halt beim Doppeltempel Kom Ombo, rechts dem krokodilgestaltigen Sobek, links dem falkenköpfigen Haroëris geweiht. Hier wurden Krokodile als heilige Tiere verehrt und nach ihrem Tod mumifiziert. Der nächste Stopp war in Edfu. In Kutschen fuhr man zum großen Horus-Tempel. Dort wurde der Falkengott Horus verehrt und auch als große Statue aufgestellt. Von Luxor aus ging die Fahrt mit dem Bus nach Theben-West ins „Tal der Könige“. In dieser äußerst trockenen Felsen- und Sandwüste sind die Gräber der Pharaonen ab 1500 vor Christus und hohen Beamten angelegt. Danach schloss sich eine Fahrt zum Hatschepsut-Terrassentempel an. Auch diese Pharaonin suchte ihre göttliche Herkunft durch Bilder zu belegen. Einem kurzen Halt bei Memnon-Kolossen folgte nachmittags die Besichtigung des Amun-Tempels in Karnak.

Beeindruckend ist diese riesige Anlage mit Widder-Allee, insgesamt zehn Pylonen, dem großen Säulensaal mit 134 gigantischen Säulen, zwei verschieden großen Obelisken, und einem riesigen Skarabäus. Insgesamt war es eine ungeheuer vielfältige Reise. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020