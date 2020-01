Mozart-Requiem

Bad Mergentheim.Das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart erklingt am Samstag, 28. März, um 19 Uhr in der Schlosskirche. Es ist das berühmte letzte Werk, welches der Komponist nicht vollenden konnte, das aber sein Schüler Franz Xaver Süßmayr nach Entwürfen und Aufzeichnungen Mozarts ergänzte. Der Bad Mergentheimer Kammerchor beginnt mit den Proben am Montag, 13. Januar, um 19.30 Uhr in der Aula im Deutschorden-Gymnasium. Mitsänger, vor allem Männerstimmen und Soprane, sind willkommen und können dazukommen als neue Chormitglieder oder als Gäste. Die regelmäßigen Proben sind am Montagabend außer in den Schulferien. Näheres unter Telefon 07931 / 3549.

