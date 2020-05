Mittig steht der Wachszieher am Gießring

Bad Mergentheim.In einem „Lagerbuch“ von 1650 wird das Haus am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz 18 schon beschrieben, aus diesem Vorgängerbau sind aber nur noch wenige Bestandteile vorhanden.

Das Gebäude an der Ecke Marktplatz/Ochsengasse ist ein zweigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit massiv gemauerter und verputzter Erdgeschosszone und verputztem Fachwerk-Obergeschoss. Es handelt sich hier um das Geburtshaus des 1872 geborenen Dichters Hans Heinrich Ehrler, dem heute der Platz südlich des Rathauses gewidmet ist.

An der Ostfassade des Gebäudes ist mittig und im oberen Bereich eine großflächige Bemalung vorhanden, welche einen Wachszieher samt notwendigen Gerätschaften bei der Arbeit zeigt. Über den beiden oberen Fenstern sind Votiv-Darstellungen zu erkennen. Mittig steht der Wachszieher in historischer Arbeitskleidung am Gießring, an welchem die gezogenen Kerzen befestigt sind. Er ist umgeben von Gerätschaften wie Zugwanne mit flüssigem Wachs, Zugrädern zum Aufwickeln des Kerzendochtes sowie Kerzenzug und weiteren Utensilien.

Im unteren Bereich sind beidseitig über den beiden Schaufenstern plastisch gestaltete Bienenkörbe vorhanden, um die jeweils drei Bienen kreisen. Links und rechts der Bienenkörbe stehen die Inschriften Bienenzucht/Wachsbildner.

Die Bemalung der Fassade erfolgte von Karl Max Lechner, vermutlich in den Jahren 1935 oder 1936, genaue Angaben sind hierzu leider nicht bekannt. Die Bemalung wurde in Freskotechnik, also in den noch feuchten Putz, aufgetragen.

Leider ist die Substanz der Malerei durch Witterungseinflüsse und Sonneneinstrahlung in weiten Bereichen sehr stark reduziert und kaum noch erkennbar.

Die Erhaltung dieser Fassadenmalerei wäre sehr wichtig für Bad Mergentheim, meint das Bürgerforum „Stadtbild“ da wir hier die einzige Stadt in Deutschland sind, welche noch großflächige Fassadengemälde dieses Malers hat, der von 1933 bis 1938 in Bad Mergentheim tätig war. Vielleicht wäre es möglich, durch eine entsprechende Initiative oder eine Spendenaktion das nötige Geld für eine Restaurierung der Fassadenmalerei aufzubringen, dieses müsste allerdings sehr zeitnah erfolgen, schreibt Norbert Eckert in seinem Beitrag zur Serie „Mergentheimer Hausfassaden“. bfs

