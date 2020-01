„Mitmachen Ehrensache“: Schüler waren aktiv

Bad Mergentheim.Eine Frage der Ehre war es für Schüler des Technischen Gymnasiums, einen Arbeitstag lang Geld zu verdienen, um daraus eine Spende von 700 Euro zu generieren. Dafür nahmen sie an der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ teil, die als größte regelmäßige freiwillige Bildungs- und Beteiligungsaktion für Jugendliche in Baden-Württemberg seit 20 Jahren gilt. In verschiedenen Berufsfeldern betätigten sich über 60 Schüler der Profilfächer Technik und Informationstechnik in der Industrie, dem Handwerk und sozialen Einrichtungen. Dabei suchten sich die Schüler ihren Arbeitgeber im Vorfeld selbst aus und arrangierten ihre Beschäftigung eigenverantwortlich. Oft zeigten die Arbeitgeber in Form bemerkenswert erhöhter Stundenlöhne ihre Unterstützung der Aktion. Die insgesamt 700 Euro kamen nach dem Beschluss der Schüler, dem Förderverein des Caritas-Krankenhauses, dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser sowie der SMV der Schule zugute. Bild: Technisches Gymnasium

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.01.2020