Mitgliederzahl erreicht Rekordstand

Neunkirchen.Bei seiner Jahresfeier im Dorfgemeinschaftshaus hat der TSV Althausen-Neunkirchen nicht nur seine Sportabzeichen verliehen, sondern auch zahlreiche Ehrungen ausgesprochen.

Kurt Blank, Vorsitzender des TSV, blickte zunächst auf das Jahr 2019 zurück und hob hier die Ehrung des in der Fußballabteilung des TSV groß gewordenen Kleinfeldfußballweltmeisters Thorben Götz während des Sportlerballs im März 2019 hervor. Zudem sei am 14. August mit dem Bau des Anbaus an die Turn- und Festhalle in Althausen begonnen worden. Die Zahl der Mitglieder habe mit aktuell 806 einen Rekordstand erreicht und erstmal die Marke von 800 geknackt.

Besonderer Einsatz

Im Rahmen der Jahresfeier finden auch immer die Ehrungen langjähriger Mitglieder, teils auch in Abwesenheit, statt. Für ihren besonderen Einsatz für den Verein wurden zudem Mitglieder geehrt, die keine Funktionärsämter bekleiden: Felix Haas für die Abteilung Turnen, Stefanie Zink für die Abteilung Fußball und Beate Reiser für die Abteilung Tennis.

Alle Geehrten erhielten neben Urkunden auch Präsente. Höhepunkt der Feier war die Verleihung der errungenen Sportabzeichen an 27 Mitglieder und drei Familien. Als Ergebnis der Spendenaktion „Wir für hier“ der Volksbank Main-Tauber vermeldete der dritte Vorsitzende des TSV, Roland Mehlmann, die stolze Summe von 1705 Euro, die in diverse Projekte und Anschaffungen einfließen.

„Scheine für Vereine“

Bei der von Rewe initiierten Aktion „Scheine für Vereine“ habe man aktuell etwa 2200 Punkte und damit den Platz des Spitzenreiters im Turnkreis Bad Mergentheim inne. Die bis einschließlich Jahresende eingesammelten Punkte will der Verein für die Anschaffung eines Sportgeräts einsetzen.

Aufgelockert wurde der offizielle Teil durch zwischen die einzelnen Programmpunkte eingeschobenen Darbietungen der Showtanzgruppe der Abteilung Turnen, der Fußballabteilung und der Abteilung Freizeitsport. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019