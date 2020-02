Mitglieder leisteten 220 Stunden ehrenamtlichen Dienst

Herbsthausen.Bei der Jahreshauptversammlung der freiwilligen Feuerwehr Herbsthausen berichtete der Abteilungskommandant Markus Göller die Anwesenden über die gleichgebliebene Mitgliederzahl. Die Abteilung besteht aus zwei Frauen und zehn Männern. Darunter befinden sich sechs Gruppenführer, fünf Atemschutzgeräteträger sowie fünf Maschinisten.

Insgesamt leisteten die Mitglieder 220 Stunden ehrenamtlichen Dienst für den Schutz und Sicherheit der Bevölkerung. Hinzu kommen 83 Stunden für die Truppmannausbildung I der zwei neuen Mitglieder Michael Hachtel und Lukas Zeihsel.

Löschangriffe durchgeführt

Bei den Standortübungen wurden verschiedene Löschangriffe an verschiedenen Gebäuden im Ort durchgeführt, außerdem zwei gemeinsame Atemschutzübungen mit der Abteilung Rot, sowie einen Übungsabend für die Gruppenführer, um deren Vorgehensweise zu trainieren. Im letzten Jahr musste die Abteilung zu einem Einsatz, einem Flächenbrand, ausrücken. Angekommen, stellten die Feuerwehrleute fest, dass die Abteilung mit einem wasserführenden Fahrzeug den Brand schnell gelöscht hätte und die nachrückenden Kräfte nicht nötig gewesen wären. In diesem Jahr ist eine Gründung einer gemeinsamen Jugendfeuerwehr der Abteilungen Herbsthausen und Rot geplant, in diese können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren aufgenommen werden. Nachdem die letzten Planungen beendet worden sind, wird es eine Infoveranstaltung geben.

Der Schriftführer Bernd Göller berichtete von den kameradschaftlichen Abenden und von traditionellen Festen in Herbsthausen wie das Stellen des Maibaums und Abhalten des Sommerfests im Hof des Dorfgemeinschaftshauses. Im Anschluss folgte der Bericht der Kassenwartin Melanie Walter. Die Kassenprüfer Michael Hachtel und Bernd Göller bescheinigten ihr eine einwandfreie Buchführung. „Retten-Löschen-Bergen“: Mit diesem Leitsatz fasst der Ortsvorsteher Wilfried Zeihsel die Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr zusammen. Die Abteilung Herbsthausen erfülle einige gesellschaftliche Aufgaben und bereichere die örtliche Gemeinschaft. Im nächsten Satz nahm er die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vor, welche einstimmig erteilt wurde.

Gemeinsame Jugendfeuerwehr

Der benachbarte Abteilungskommandant Alfons Zeller bedankte sich für die Einladung und die gute Zusammenarbeit der beiden Abteilungen.

Er freue sich, dass die Abteilungen eine gemeinsame Jugendfeuerwehr gründen möchten, was den Zusammenschluss auf eine gemeinsame Einsatzabteilung unterstützt.

Der Leiter der Feuerwehr, Andreas Geyer, berichtete von aktuellen Themen der der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mergentheim. Darunter die Anpassung der Entschädigungssatzung, die Umstellung der Atemschutzgeräte auf den neuesten Stand, die Ersatzbeschaffungen der Einsatzfahrzeuge sowie die Maßnahmen zur Löschwasserversorgung.

Er bedankte sich bei der Abteilung Herbsthausen für die gute Zusammenarbeit in den letzten acht Jahren und hoffte, dass sein Nachfolger ebenso gut aufgenommen wird. Anschließend beförderte Andreas Geyer Hauptfeuerwehrmann Bernd Göller zum Löschmeister.

Mit der Bitte an seine Mannschaft, die Freiwillige Feuerwehr Herbsthausen weiterhin mit voller Kraft und Engagement zu unterstützen, schloss Abteilungskommandant Markus Göller die Hauptversammlung. ffw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.02.2020