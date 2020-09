Mitgenommen werden bei „Odyssee õuo“

Anders? Auf jeden Fall! Schwierig? Nein, aber mitmachen ist nötig. Neu? Durchaus! Bei der „Odyssee õuo“, also „Odyssee zwei“, handelt es sich um ein etwas anderes Theaterstück.

Bad Mergentheim. Sie sind wieder dabei, zumindest am Anfang: Die Frauen von Troja leiten ein ins Geschehen. Sie seien die „Gestrandeten“, ist da zu hören. „Gestrandet“ aber sind auch andere – bis heute. Menschen, die vor einem Neuanfang stehen, die nicht wissen, was kommen wird und die vor der Frage stehen, was eigentlich war.

Es ist eine Odyssee der besonderen Art, die das Ensemble der Studiobühne präsentieren wird. Bis zur Premiere am 24. September wird noch eifrig geprobt, und nach wie vor „entwickelt sich da viel“, wie Regisseur Florian Brand betont. Zusammen mit der Theaterpädagogin Virginie Bousquet und der Theater-Dramaturgin Dr. Anna Wieczorek bildet er ein „hochkarätiges Profiteam, das wir uns Dank der Mittel des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst leisten können“, erklärt die Studiobühnen-Spielleiterin Monika Schumann.

Und die Profis führen die 17 Schauspieler – allesamt Laien, gleichwohl hochmotiviert und engagiert – zur Höchstleistung. Noch wird gefeilt und an den Stellschrauben gedreht, wie unser Reporter beim Probenbesuch erfuhr. Auch die Sprechtexte sind noch nicht in Erz gegossen, kleinere Änderungen im Satzbau, Umstellung einzelner Wörter etwa, werden bei den Proben als notwendig erkannt und eingearbeitet.

Was die „Odyssee õuo“ aber so richtig interessant macht, ist das neue Konzept der Darbietung. Irgendwie hat es nämlich so gar nichts mit der üblichen Vorstellung von der Präsentation eines Theaterstückes gemein. Und auch der Reporter musste mehrfach nachfragen und schaute dann staunend zu. Es gibt nämlich nicht eine „Bühne“, sondern gleich mehrere. Und die Akteure – grob aufgeteilt in vier Gruppen – treten jeweils auf diesen unterschiedlichen „Bühnen“ auf. Dazu stoßen dann spontan weitere Ensemble-Mitglieder. „Alles geschieht gleichzeitig“, sagt die Dramaturgin Dr. Anna Wieczorek. Das bedeutet für die Besucher, dass sie eben nicht irgendwo festsitzen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes „mitgenommen werden“, erklärt die Theaterpädagogin Virginie Bousquet.

Ja, es sei Bewegung im Stück. „Viel Bewegung“, betont Regisseur Florian Brand. Den Zuschauern werden vier interessante Lebensstränge geboten: Biografien, eigene Geschichten, authentisch von Menschen Erlebtes eben. Es sind Geschichten von Heimat, von Familie und vom Ankommen. So wie Odysseus, der nach 20 Jahren wieder zurückkehrt und neu ankommt. Die Sprechtexte wurden aus Interviews entwickelt, ergänzt mit den Beiträgen des Ensembles.

Geschichten des Lebens eben, neue treffen dabei auf alte. „Nichts Abstraktes oder Künstliches, nicht aus der Luft gegriffen, sondern absolut lebensnah und semidokumentarisch aufgearbeitet“, sagt die Studiobühnen-Spielleiterin Monika Schumann.

Das klingt nicht nur spannend, das ist es auch. „Mitgenommen“ werden die Theaterbesucher nämlich gleich mehrfach – zum einen durch das Stück selbst, zum anderen auch in die verschiedenen Spielorte „im und um den Dominikaner“, verdeutlicht Brand. Es sei eben „Theater mal anders“, das die Zuschauer bei der „Odyssee õuo“ erleben könnten. Zu erleben sind dabei auch die Kulissen: Gespielt wird in verschiedenen Räumen im Dominikaner, darunter auch im Fundus der Studiobühne, sowie im Innenhof, vor den Fensterfronten und auf Gängen und Treppen. Unterstützt wird dieses besondere Studiobühnen-Theaterprojekt vom Kulturamt der Stadt Bad Mergentheim und der Volkshochschule, die Räume zur Verfügung stellt.

Bleibt nur noch, zu hoffen, dass das Wetter mitspielt. „Wir haben den Regen abbestellt“, sagt Regisseur Florian Brand. Und auch Corona wird berücksichtigt: Das Ensemble-Mitglied Galina Heinrich hat die Funktion der Hygiene-Beauftragten übernommen und ein entsprechendes Konzept erstellt. Kunstgenuss trotz Pandemie – die Studiobühne macht’s möglich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020