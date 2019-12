Mitarbeiter des Hauptzollamtes spenden

Bad Mergentheim.Obwohl die Zollverwaltung als eine traditionelle Einnahmeverwaltung gilt, ließen es sich zahlreiche Mitarbeiter des Hauptzollamtes Heilbronn durch eine private Spende nicht nehmen, getreu dem Motto „Geben ist seliger denn Nehmen“ zu zeigen, dass auch Zöllner das Herz am rechten Fleck haben.

Aus dem eigenen Bezirk wählten sie zwei Hilfseinrichtungen für ihre Weihnachtsspendenaktion: die Stiftung „Große Hilfe für kleine Helden“ in Heilbronn und den Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim. Für den Letztgenannten kamen in einem Zeitraum von vier Wochen 505 Euro zusammen, die Marcel Schröder von der Stabsstelle Kommunikation nun im Caritas übergeben hat. „Ihr Förderverein ist so vielfältig für die Patienten sowie deren Angehörige im Caritas im Einsatz. Da bin ich mir sicher, dass Sie für unsere Mitarbeiter-Spenden passende Projekte aus den Bereichen Palliativstation, Klinik-Clowns, Wunschmobil unterwegs oder dem Therapieangebot Musik und Kunst finden“, sagte Schröder bei der Übergabe. Helmut Wolf, Geschäftsführer des Vereins der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses und Schwester Maria-Regina Zohner nahmen den Betrag dankend entgegen.

Die Heilbronner Stiftung am Klinikum „Gesundbrunnen“ wurde mit einer Spende von 805 Euro bedacht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019