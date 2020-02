Mit Tanz und gegen Gewalt an Frauen aufmerksam machen

Bad Mergentheim.Auch in diesem Jahr hatte der kreisweit agierende Förderverein für das Frauen- und Kinderschutzhaus „Frauen helfen Frauen“ zum Mitmachen bei der Aktion „One Billion Rising“ nach Bad Mergentheim aufgerufen.

Am frühen Nachmittag tanzten die Frauen auf dem Marktplatz zum Song „Break The Chain“, um gegen Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen.

Neben kurzen Ansprachen der Vorsitzenden Gayle Lüdtke-Beemer und Sandra Klingert zur Arbeit in Förderverein und Beratungsstelle in Lauda, sorgte Sana mit ihrer Trommelgruppe „Adompoja“ für einen recht abwechslungsreichen Nachmittag.

Die nächsten Aktivitäten von „Frauen helfen Frauen“: Das Benefizkonzert der „Gesangsoase“ am Sonntag, 1. März, um 19 Uhr in der Christuskirche in Tauberbischofsheim und der Secondhand-Kleiderbazar am Sonntag, 8. März (Pferdemarktsonntag), ab 12 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Bad Mergentheim. Die Aktion „One Billion Rising“ ist eine weltweite Kampagne für das Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Die Bewegung ruft seit 2012 weltweit Frauen und Männer dazu auf, sich zu erheben und gegen Gewalt anzutanzen. www.onebillionrising,de. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020