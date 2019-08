Mit Stolz und Selbstvertrauen in die Zukunft

Bad Mergentheim.Nach anstrengenden Wochen und Monaten des Lernens und zahlreichen Prüfungen kamen die Absolventen der Berufsfachschule für Altenpflege der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) in Bad Mergentheim zusammen, um den erlangten Abschluss zu feiern.

Schulleiterin Anke Mund eröffnete die Abschlussfeier mit einer kurzen Ansprache. Darin forderte sie die Absolventen auf, voller Stolz auf ihren Erfolg zu blicken und sich selbst zu feiern und zu belohnen. Weiter stellte sie die Wichtigkeit des Berufes in den Mittelpunkt und führte aus, wie anspruchsvoll das Arbeiten in der Altenhilfe sei.

Im Anschluss daran gab die Abteilungsleiterin Martina Schmalbach den Absolventen den guten Rat voller Stolz und Selbstvertrauen für Ihren Beruf einzustehen. So seien die Schüler durch die Ausbildung für herausfordernde Situationen in der Pflege sehr gut gewappnet.

Der Klassenlehrer der 3BFA3 Roland Stammel schloss sich den Glückwünschen von Martina Schmalbach an und ließ in einem Rückblick die letzten drei Jahre Revue passieren. Dabei machte er deutlich, dass neben schönen Ereignissen, wie die Klassenfahrt nach Berlin, auch Konflikte und Herausforderungen zu drei Schuljahren dazugehörten. Mit einer Rose als Symbol für zukünftige Konflikte und Konfliktlösungen verabschiedete sich Roland Stammel von seinen Absolventen. Im Anschluss wandte sich Ursula Hennig, die Klassenlehrerin der 1BFAHT, an das Publikum. Ein arbeitsintensives und erlebnisreiches Ausbildungsjahr sei nun zu Ende und die Strapazen hätten sich für alle gelohnt. Sie wies auch auf die vielfältigen Nationalitäten der Absolventen hin.

Nach den Glückwünschen erhielten die 29 Altenpflegehelfer/innen und die 16 Altenpfleger/innen ihre Urkunden und Zeugnisse von der Schulleiterin Anke Mund. Auch den Schülern des ersten und zweiten Schuljahres wurden die erlangten Preise und Belobigungen von den stolzen Klassenlehrerinnen Patrizia Martina und Anke Müller überreicht.

Nach diesem für alle Beteiligten wohl wichtigsten Programmpunkt richtete Annalena Biko, die Klassensprecherin des dritten Jahres der Berufsfachschule für Altenpflege, das Wort an die Anwesenden. Mit dem Zitat: „Ganz egal, wie schwer das Gestern war, kannst du es morgen neu beginnen“, berichtete sie von den Höhen, aber auch Tiefen der Schulzeit. Dabei wurde sehr deutlich, dass die Klasse nicht nur bei schulischen Angelegenheiten füreinander einstand.

Zum Abschluss bedankten sich die Absolventen bei ihren Lehrern und Lehrerinnen mit kleinen Präsenten. Jede Menge gute Wünsche für die Zukunft gab es im anschließenden Video der Schüler des zweiten Schuljahres der Berufsfachschule für Altenpflege. Mit dem schwungvollen Tanz des „Flieger-Liedes“ zeigte die Klasse 3BFA2 darüber hinaus, wie Aktivierung im Seniorenheim gelingen kann. Viele tanzten das bekannte Gute-Laune-Lied spontan mit. Mit einer Stärkung, die die Schüler des ersten Schuljahres unter der Koordination von Brigitte Huber vorbereiteten, klang der Nachmittag aus.

Absolventen der 1BFAHT und 3BFA1 (Staatlich anerkannte Altenpflegehelfer/innen): Preise: Carola Kellermann (Johannes-Brenz-Haus, Blaufelden), Doris Schwenkert (Phönix Seniorenzentrum Schönblick) und Judith Biedermann (Sozialstation Tauberbischofsheim). Weitere Absolventen: Emily Breuninger (Mobile Dienste, Bad Mergentheim), Jasmin Dornberger (Seniorenzentrum Haus Heimberg, Tauberbischofsheim), Angela Corso (Johannes-Sichart-Haus, Tauberbischofsheim), Michéle Dudli (Arbeiter-Samariter-Bund), Daniel Falusi (Eduard-Mörike-Haus, Bad Mergentheim), Selina Gerneth (Johann-Benedikt-Bembé-Stift, Bad Mergentheim), Joana-Marie Glaser (Seniorenhaus Köhler, Niederstetten), Michelle Götz (Johannes-Sichart-Haus, Tauberbischofsheim), Bostan Hamraz (Arbeiter-Samariter-Bund), Sandra Hrutka (Johann-Benedikt-Bembé-Stift, Bad Mergentheim), Jana Jantschek (Altenpflegeheim Johann-Bernhard-Mayer, Lauda), Oliwia Kamrowska (Kliniken Dr. Vötisch, Bad Mergentheim), Kekeli Kugblenu (Adam-Rauscher-Haus, Tauberbischofsheim), Melissa Mejrhirou (Haus Sonnenblick, Bad Mergentheim), Angela Mendez Mendivelso (Phönix Seniorenzentrum Schönblick), Yeimi Munoz Torres (Johann-Benedikt-Bembé-Stift, Bad Mergentheim), Laura Fabienne Neumeister (Altenpflegeheim Johann-Bernhard-Mayer, Lauda), Regina Schraitel (Lene-Hofmann-Haus, Weikersheim), Luljeta Shala (Eduard-Mörike-Haus, Bad Mergentheim), Saif Sharaf (Johann-Benedikt-Bembé-Stift, Bad Mergentheim), Chahrazad-Katia Taiati (Johannes-Sichart-Haus, Tauberbischofsheim), Lea Thomas (Phönix Seniorenzentrum Schönblick), Foteini Tsolakou (Johann-Benedikt-Bembé-Stift, Bad Mergentheim), Nihal Yumurtaci (Phönix Seniorenzentrum Schönblick), Ludmila Zelinkova (Pflegezentrum Rot am See).

Absolventen der 3BFA3 (Staatlich anerkannte Altenpfleger/innen): Preise erhielten: Ninette Kämmler (Eduard-Mörike-Haus, Bad Mergentheim), Ewa Scherer (Haus St. Wendelin, Assamstadt), Laura-Sophie Kremer (Eduard-Mörike-Haus, Bad Mergentheim), Inge Meiser (Seniorenzentrum Dörzbach) und Bianka Schlotz (Haus St. Wendelin, Assamstadt). Belobigung: Sylvia Gohs (Haus am Sonnenberg, Igersheim).

Weitere Absolventen: Annalena Biko (Arbeiter-Samariter-Bund), Katja Goncalves (praktische Prüfung steht noch aus; Phönix Seniorenzentrum Schönblick), Bhawana Gurung (Johann-Benedikt-Bembé-Stift, Bad Mergentheim), Elena Günter (Altenpflegeheim Carolinum, Bad Mergentheim), Peter Haas (Mobile Dienste Main Tauber), Dustin Jende (Phönix Seniorenzentrum Schönblick), Janice Lesch (praktische Prüfung steht noch aus; Seniorenzentrum St. Barbara, Grünsfeld), Karsta Richter (Haus am Sonnenberg, Igersheim), Patrick Schmitt (Eduard-Mörike-Haus, Bad Mergentheim) und Sheeba Thomas (Altenpflegeheim Carolinum, Bad Mergentheim). epe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019